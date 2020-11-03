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حظك اليوم الثلاثاء 3-11-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

اليوم يعدك القمر بالمتعة والمغامرة مع الأهل والأقارب والأحباب

كتب:

الوطن
12:15 ص | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

مولود برج العقرب يتميز بغيرته الشديدة على المقربين منه، وهذا ما يجعله على خلاف دائم معهم، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك فرص للتطور واليوم مناسب للقيام برحلة أو سفر أو للتخطيط لذلك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم يعدك القمر بالمتعة والمغامرة مع الأهل والأقارب والأحباب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد حلمي، ويوافق تاريخ ميلاده 18 نوفمبر.

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