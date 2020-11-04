حظك اليوم الأربعاء 4-11-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب بشخصيته القوية، كما أنه يغير بشدة على المقربين منه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات، يساعدك اليوم على زيادة دخلك والتخطيط لمستقبلك وقد يدفعك لوضع مبلغ من المال جانبا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك سحرا وجاذبية ويقظة ذهنية وتهتم بجوهر العلاقات التي تجمعك بالآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.