عكاشة: ترامب وبايدن سيعترفان بالنتائج النهائية رغم التصعيد المتبادل

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إنه لا يتوقع تكرار سيناريو الانتخابات الأمريكية عام 2000 في الوقت الحالي، مبينا أن المرشحين الحاليين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن دعيا إلى النزول والضغط الجماهيري من خلال إحداث فوضى حال عدم فوز مرشح بعينه، كما هددوا باللجوء إلى القضاء، ولكن عدم حدوث ذلك يشير إلى أن كلا المرشحين سيرضى بالنتيجة بمجرد خروجها في صورتها النهائية.

وأضاف "عكاشة" خلال استضافته في برنامج "المشهد" المذاع على فضائية "ten" لتحليل الانتخابات الرئاسية أن تهديدات العنف لم تظهر على أرض الواقع ولم يحدث اعتداء على مراكز اقتراع لمنع أنصار أحد المرشحين وهذا دفع الناخبين إلى الإقبال على الانتخابات في أعلى نسبة تصويتية لم تحدث منذ 120 عاما بعد أن حافظ الأمن الداخلي في الولايات المتحدة على سير العملية الانتخابية دون تجاوزات.

وأعلن مسؤولو الانتخابات في ولاية نيفادا الأمريكية، التي تقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب بفارق ضئيل حتى صباح اليوم الأربعاء، أن الولاية لن تعلن أي تحديثات جديدة لنتائج الانتخابات الرئاسية حتى الساعة التاسعة من صباح يوم غد الخميس حسب التوقيت المحلي.

وقال قسم الانتخابات في الولاية، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه حتى الآن تم فرز جميع الأصوات المدلى بها حضوريا، وجميع بطاقات الاقتراع التي وصلت عبر البريد حتى 2 نوفمبر، لكن بطاقات الاقتراع عبر البريد التي وصلت في يوم الانتخابات، أو التي ستصل خلال الأسبوع القادم وبطاقات الاقتراع المؤقتة لا تزال بحاجة إلى الفرز، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في نسختها الإلكترونية.

وأضاف قسم الانتخابات: "من الصعب تقدير بطاقات الاقتراع المتبقية في نيفادا لأن كل ناخب قد أُرسلت له بطاقة اقتراع عبر البريد، "بالتأكيد، لن يصوت الجميع".

وذكرت الصحيفة أنه حتى آخر تحديث لنتائج الولاية اليوم الأربعاء، كان بايدن يتقدم بفارق ضئيل في الولاية التي تعد واحدة من كبرى الولايات المتنازع عليها في السباق الرئاسي، وتميل للتصويت لصالح الديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة إذ أصبح ناخبوها أكثر تنوعا، لكن الرئيس ترامب حارب بشدة لقلب توجه الأصوات في الولاية لصالحه، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الديمقراطيين يأملون في أن تساعدهم جهودهم في السنوات الأخيرة للوصول بشكل أفضل إلى الناخبين اللاتينيين على الفوز في نيفادا مرة أخرى، لكن جائحة فيروس كورونا أضرت باقتصاد الولاية، وشلت صناعة السياحة فيها، وأدت إلى ارتفاع معدل البطالة فيها، لذا يخشى بعض الاستراتيجيين الديمقراطيين من أن يركز الناخبين الديمقراطيين المحتملين في الولاية على المخاوف الفورية، مثل توفير حاجات أسرهم، أكثر من التصويت.