ليست الانتخابات وحدها.. أمريكا تشتعل باشتباكات واحتجاجات وقتلى

تشهد أمريكا حاليا أحداث متعددة بمختلف المجالات، لتخطف أنظار العالم أجمع، بالانتخابات المشتعلة لاختيار رئيس البلاد رقم 46 للبلاد، بينما يتم فرز الأصوات حاليا، خلال أنفاس مكتومة ومشادات حادة بين المرشحين الأبرز، الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب والسيناتور الديمقراطي جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق.

وحتى الآن، لم تحسم نتائج انتخابات أمريكا، بينما تعلن النتائج الأولية لحوالي 42 ولاية التي أظهرت تقدم بايدن، بينما مازال ينتظر استكمال فرز الأصوات التي تمت بواسطة البريد في عدد من الولايات، وأظهرت آخر نتيجة 238 صوتا لبايدن في المجمع الانتخابي مقابل 213 لترامب.

إطلاق نار في نيفادا

خلال الساعات الماضية تنوعت الأحداث في أمريكا، بين اشتباكات وإطلاق الرصاص وحتى التهديد بالاعتصام، حيث قالت وسائل إعلام محلية إنه لقي 4 أشخاص مقتلهم في حادث إطلاق نار بولاية نيفادا، وتحديدا مدينة هيندرسون القريبة من لاس فيجاس عند الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

وعثرت الشرطة في مكان الحادث على مصابين بطلقات نارية، وتبادلت إطلاق النار مع رجل مسلح يشتبه بإطلاقه النار عليهما، بعد رفضه إلقاء السلاح، وأفادت الشرطة المحلية أن الحادث أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المشتبه به، وإصابة شخص خامس بجروح، نقل على إثرها إلى المستشفى.

اشتباكات أمام البيت الأبيض

وبالتزامن مع ذلك، قالت صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية، إنه وقعت اشتباكات بين محتجين أمام البيت الأبيض ومدن أمريكية أخرى خلال الليلة الماضية وصباح اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه تم اعتقال العشرات.

وأوضحت الصحيفة أن العشرات نظموا مسيرة في شوارع لوس أنجلوس، وتواجد 200 شخص أو أكثر في رالي عاصمة نورث كارولينا، وبورتلاند أوريجون وولاية مينيسوتا، التي تم فيها اعتقال العشرات.

وأوضحت أنه اشتعلت الأجواء مع انتهاء المساء، وربما كان الرئيس دونالد ترامب قد سكب مزيدا من الزيت على النار من خلال الإدلاء بتصريح أعرب فيه عن اعتقاده بأن الانتخابات مزورة، عندما كان بايدن يتقدم بشكل طفيف في السباق، مشيرة إلى أن الاحتجاجات في واشنطن رغم الأجواء السلمية التي سادتها في الغالب، حيث جرت بعض المواجهات خلال الليل، وشوهدت عمليات الدفع بين المتظاهرين، وسعت الشرطة في المنطقة لتفريق الحشد، والدخان يملأ المكان من مصدر مجهول.

تهديدات بالاعتصام

كما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأمريكي ومتظاهرين من مجموعات "Black Lives Matter Plaza"، خارج البيت الأبيض، وهدد المحتجون بفرض حصار حول البيت الأبيض لأسابيع إذا نجح دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية لولاية ثانية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

فيما ألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة متظاهرين على الأقل، بينما يستعد رجال الشرطة في ولايتي لوس أنجلوس ونيو يورك و16 ولاية أخرى لاضطرابات محتملة.

وخلال الساعات الماضية، ورغم عدم إعلان النتيجة النهائية، أكد الرئيس دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع في تويتر، أنه "متقدم بقوة في الانتخابات"، معربا عن رفضه لمحاولة الحزب الديمقراطي "سرقة الانتخابات"ـ وخرج منذ قليل في خطاب له، أكد أنه: "النتائج الليلة رائعة ومبهرة ونستعد للاحتفال، لقد فزت بولايات لم تكن متوقعة"، مبديا ترقبه للفوز بولايتي جورجيا وكارولينا الشمالية، مضيفا أنه "فاز" في الانتخابات، قائلا: "سنفوز بها.. بالنسبة لي لقد فزنا بها بالفعل".

وسبقه في ذلك الخطاب، بايدن، الذي أكد في كلمة له بعد حسم نتائج العديد من الولايات، ثقته في قدرته على الفوز، معربا عن أمله في الفوز بولايتي ميشيغان وبنسلفانيا، قائلا: "واثق أن الحملة فازت بأريزونا، وأشعر بالرضا تجاه ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا".