المنشآت السياحية: 1400 مطعم سياحي في مصر ويجب مراعاة موعد الإغلاق

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إنه يوافق على التشريع الجديد الخاص بالمحال العامة ومواعيد الفتح والإغلاق، لافتا إلى أن هناك 6 آلاف مطعم مسجل في مصر، منهم 1400 مطعم سياحي والباقي يتبع المحليات.

وأضاف "المصري"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المطاعم السياحية تتميز بطابع خاص عن المطاعم العادية، حيث إنه وفيهم يتم إضافة بار أو إحدى الفقرات الفنية أو ديسكو أو يسجل كمطعم كلاسيكي، موضحا أنه يجب في المشرع مراعات المطاعم والمنشآت السياحية، حيث إن السياحة المصرية تنقسم إلى قسم سياحة أجنبية وأخر عربي، والقسم الأول يتجه بنسبة 85% للشواطئ والأثار: "قوة مصر الناعمة في مسارحها وحفلاتها الغنائية، والسائح المصري بيجي مصر علشان يستمتع بالجو المعتدل، وبيكون جاي يستمتع بأجازته".

وأكد أن الطلبات التي تخص المنشآت السياحية يتم فيها توجيه خطاب لوزير السياحة والآثار، وهو من سيقوم بتقديم تلك الطلبات الخاصة بأصحاب المنشآت السياحية حتى يتم تعديل المواعيد في فترة ما بعد كورونا، مشيرا إلى أن الفقرات الفنية يجب تطبيق عدم الإزعاج على المناطق المحيطة بالمطاعم، وفي حال زادت نسب الإزعاج وعدم الالتزام بالآداب العامة يتم إنهاء التراخيص لأصحاب تلك المنشآت.

وتابع: "إحنا باعتين 28 إجراء في المنشآت السياحية كإجراءات احترازية لمواجهة كورونا، حيث يتم قياس درجات الحرارة للزائرين وارتداء الكمامات لهم، كما يوجد مطهرات على كافة الترابيزات في تلك المنشآت، وكذا يتم تعقيم المفارش والأدوات المستعلمه للطعام يوميا، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي مسافة لا تقل عن 2 متر ومستعدون للموجة الثانية لفيروس كورونا بالإجراءات الاحترازية".