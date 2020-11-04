مايكل مورجان: التصويت عبر البريد قد يكون أرضية لمقاضاة بايدن

قال الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الجاري مختلفة عن أي دورة سابقة، لذلك كان حريصا على أن يكون المشاهد المصري وكذلك منطقة الشرق الأوسط على دراية بما يدور على الساحة الأمريكية، فما يحدث في أمريكا يؤثر بالطبع على الداخل الأمريكي، ويؤثر أيضًا على السياسات الخارجية الأمريكية.

وأضاف "مورجان"، خلال تقديمه برنامج "النبض الأمريكي"، من الولايات المتحدة الأمريكية، على شاشة "القاهرة والناس"، أن التصويت عبر البريد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" هو من عمل نوع من عدم التحقق أو عدم حسم هذه المعركة حتى الآن بين الرئس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب وبين جو باين منافسه.

وأوضح مقدم برنامج "النبض الأمريكي"، أن ترامب كان ينتقد بشدة التصويت عبر البريد، بعد أن كان الحزب الديمقراطي يحشد ناخبيهم للترشيح عبر البريد، "اعتقد دي أرضية مقدمة للحزب الجمهوري أنه يستطيع مقاضاة الهيئة الانتخابية ويقاضي جون بادين للمحكمة، والكلام ده توقعناه إمباح ومن فترة أيضًا".

وأشار إلى أن ما يحدث في العملية الانتخابية الآن قد توقعه منذ شهر، "عملنا أمس تغطية حية من الانتخابات الرئاسية الأمريكية من الاستوديو في الولايات المتحدة وكذلك من مصر، وهيكون هناك مؤشرات سيتم استعراضها اليوم في البرنامج".

وجرت أمس الثلاثاء عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، وكانت النتائج الأولية قد أظهرت تقدم منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن في ولاية نيويورك التي تمتلك 29 صوتا في المجمع الانتخابي، وبنسبة 55% من الأصوات.

وإجمالا، حصد بايدن حتى الساعة، حسب الأرقام المنشورة على موقع "فوكس نيوز"، أصوات 238 من أصل الأعضاء الـ538 في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا لدى ترامب، وبناء على هذه الأرقام، سيبلغ عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها في المجمع الانتخابي، 270 صوتا، في حال تحقيقه فوزا في ويسكونسن ونيفادا وميشيجان، ما سيعني انتصاره في الانتخابات.

وأغلقت صناديق الاقتراع في عدد من الولايات الأمريكية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.