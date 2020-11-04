بايدن يتفوق على ترامب بين الفنانين: دي نيرو وهانكس ولورانس صوتوا له

بينما تجري عمليات فرز أصوات الناخبين الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، رصدت وكالات الأنباء العالمية مشاهير الفن الذين صوتوا للمرشحين الرئيسيين في الانتخابات، الجمهوري دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بادين، لافتة إلى أن غالبيتهم اختاروا بايدن.

ووفقا لتقرير ليورونيوز، فقد حظي "بايدن" بالجانب الأكبر من دعم مشاهير الفن، وأيده وصوت له معظم قطاع السينما والتلفزيون، لا سيما مشاهير هوليوود، وذلك حسبما أكدت أيضا دراسة أمريكية أجراها مركز بيو البحثي، أوضحت أن عددا أقل من المشاهير قرروا دعم ترامب.

دي نيرو: أنا مع بايدن وأريد أن يسير كل شيء على ما يرام بالنسبة له

ومن أبرز الأسماء التي أعلنت دعمها للمرشح الديمقراطي بايدن وصوتت له في هذه الانتخابات، الممثل روبرت دي نيرو، الذي سبق وشن هجمات عدة على الملياردير الأمريكي وأعلن في مايو دعمه لبايدن، وقال "أنا مع بايدن وأريد أن يسير كل شيء على ما يرام بالنسبة له". وفي تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تساءل دي نيرو عن سبب حب الناس لترامب، قائلا: "لماذا يحب الناس هذا الرجل؟ أنا حقا لا أفهم".

وأعلن كل من الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون تأييدهما للمرشح الديمقراطي جو بايدن من خلال المشاركة في حملة افتراضية لجمع التبرعات لحملة بايدن الانتخابية.

وكذلك الحال مع الممثلة الأمريكية الجميلة جنيفر لورانس التي سبق وأعربت بشكل حاسم عن دعمها لبايدن، مؤكدة أن "ترامب لا يمثل قيمها كأمريكية ولا كإنسانة".

وكانت محاربة ترامب قد أصبحت أمرا طبيعيا خلال خطابات تسلم الجوائز المرموقة في هوليوود، الأمر الذي جعل مساندة ترامب أمرا "غير محبب" بالنسبة لمجتمع هوليوود.

وإذا كان هناك اجماع على أن غالبية مشاهير الفن الأمريكيين انحازوا للمرشح الديمقراطي بايدن، فقد رصدت "سكاي نيوز عربية"، أن البعض سار عكس التيار وأعلن مساندته للرئيس الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الحالية.

فويت: أرضنا في خطر إذا تركناها للمفكرين الليبراليين

ومن أبرز الممثلين المخضرمين الذين ساندوا ترامب، الممثل جون فويت، والد الممثلة أنجلينا جولي، والذي عرف بأدوار كثيرة في السبعينات والثمانينات.

ونشر فويت فيديو على حسابه الشخصي بتويتر قال فيه: "أرضنا في خطر إذا تركناها للمفكرين الليبراليين"، وفق صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

ومن المشاهير الذين أثاروا جدلا بمساندتهم لترامب، نجما "الراب" السود، ليل واين وليل بامب، اللذان أعلنا مساندتهما لترامب، بالرغم من وقوف معظم المشاهير السود مع بايدن.

ومن الغرائب كذلك مساندة الممثل ستيفن بالدوين لترامب، بالرغم من دور شقيقه الأكبر أليك في تقمص والسخرية من ترامب في برنامج "ساتورداي نايت لايف الشهير".

ومن المساندين لترامب مغني الروك الشهير "كيد روك"، والذي يعتبر من أبرز المساندين للرئيس الأميركي، حيث ظهر في عدة مسيرات انتخابية وتجمعات شعبية.