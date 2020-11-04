مايكل مورجان: مؤسسات تكنولوجية قدمت دعما لوجسيتيا لـ"بايدن" أمام ترامب

قال الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الحملة الانتخابية لمرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن قوية، فنجد أنه خلال الأسبوعين الماضيين عندما يتم فتح فيديوهات على موقع "يوتيوب" في الولايات المتحدة نجد أن أول إعلان هو لجو بايدن.

وأضاف "مورجان"، خلال تقديمه برنامج "النبض الأمريكي"، على شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك نوع من الدعم الكبير من المؤسسات التكنولوجيا الكبيرة لجو بايدن، مثل شركة "تويتر" و"فيس بوك" و"جوجل"، مستشهدًا بذلك أنه عندما يُغرد الرئيس الأمريكي ترامب على تلك المواقع يتم حذفها رغبة منهم في عدم تواصله مع المواطنين.

وأشار مقدم برنامج "النبض الأمريكي"، إلى أن هناك دعم لوجيستي لجو بايدن من تلك المواقع، كما أن الرئيس الأمريكي سابقًا باراك أوباما يتحرك ويقوم بحملة انتخابية لم تحدث من قبل في التاريخ من أجل دعم جو بايدن، "يمكن جو بايدن معملهاش لنفسه شخصيًا، شوفت فيديوهات وأخبار لباراك أوباما يتحرك لدعم بايدن".

وأوضح أن هذا الأمر يُعطيه إشاراتين الأولى اعتراف ضمني أو غير مباشر من الحزب الديمقراطي بأن بايدن غير قادر على قيادة الحملة الانتخابية، غير الرئيس الأمريكي المنتهى ولايته دونالد ترامب الذي يزور 7 ولايات في يوم واحدًا، أوباما كان داعما لهيلاري كلينتون أيضًا في الانتخابات الماضية أمام ترامب.

وجرت أمس الثلاثاء عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، وكانت النتائج الأولية قد أظهرت تقدم منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن في ولاية نيويورك التي تمتلك 29 صوتا في المجمع الانتخابي، وبنسبة 55% من الأصوات.

وإجمالا، حصد بايدن حتى الساعة، حسب الأرقام المنشورة على موقع "فوكس نيوز"، أصوات 238 من أصل الأعضاء الـ538 في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا لدى ترامب، وبناء على هذه الأرقام، سيبلغ عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها في المجمع الانتخابي، 270 صوتا، في حال تحقيقه فوزا في ويسكونسن ونيفادا وميشيجان، ما سيعني انتصاره في الانتخابات.

وأغلقت صناديق الاقتراع في عدد من الولايات الأمريكية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.