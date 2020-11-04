سيناتور سابق: بعض أصوات البريد مجهولة.. والانتخابات قد تكون مزورة

قال ريتشارد بلاك، سيناتور سابق عن ولاية فرجينيا، إن الانتخابات الرئاسية هذا العام مختلفة تماما عما سبقت، بسبب فيروس كورونا، وإغلاق الاقتصاد إلى حد كبير، ما أدى لاستحداث قواعد لم تكن موجودة من قبل مثل التصويت عبر البريد، ولا يوجد سيطرة بشكل كبير للمصوتين، وهناك المئات والآلاف التي تصل دون التحقق منها ومن أين جاءت ومن أرسلها، وهذه مشكلة.

وأضاف "بلاك"، خلال اتصال عبر الإنترنت ببرنامج "النبض الأمريكي"، المذاع على شاشة قناة "القاهرة والناس"، أن مجلس الشيوخ يبدو أنه مُسيطر عليه تماما من جانب الجمهوريين، لذلك الديمقراطيين يشعرون بغضب شديد تجاه نتائج الانتخابات والرئيس مازال معلق في الهواء بسبب أصوات البريد.

وأكد سيناتور سابق عن ولاية فرجينيا أنه لا يعرف إن كانت هذه الانتخابات ستكون شرعية أو قانونية أم أنها مزورة، وحدث ذلك في عام 1960 عندما استطاع "كينيدي" أن يهزم "نيكسون".

وجرت أمس الثلاثاء عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، وكانت النتائج الأولية قد أظهرت تقدم منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن في ولاية نيويورك التي تمتلك 29 صوتا في المجمع الانتخابي، وبنسبة 55% من الأصوات. وإجمالا، حصد بايدن حتى الساعة، حسب الأرقام المنشورة على موقع "فوكس نيوز"، أصوات 238 من أصل الأعضاء الـ538 في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا لدى ترامب، وبناء على هذه الأرقام، سيبلغ عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها في المجمع الانتخابي، 270 صوتا، في حال تحقيقه فوزا في ويسكونسن ونيفادا وميشيجان، ما سيعني انتصاره في الانتخابات. وأغلقت صناديق الاقتراع في عدد من الولايات الأمريكية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.