منها البطاقة التموينة.. خطوات استخراج بدل الفاقد للبطاقات الهامة

يتعرض الكثيرين إلى موقف فقدان الكروت والبطاقات الهامة، والتي تجعلهم في حاجه إلى إصدار بدل الفاقد أو التالف منها، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، إجراءات استخراج بدل الفاقد للبطاقة الشخصية وجواز السفر ورخصة القيادة والبطاقة التموينة، كالتالي:

البطاقة الشخصية "بطاقة الرقم القومي"

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل الفاقد من البطاقة

- استمارة بطاقة الرقم القومي، يتم شراءها من السجل المدني.

- المستندات الدالة على إثبات الشخصية ومحل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية وبحضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

إجراءات استخراج بدل الفاقد من البطاقة الشخصية

- يتم شراء استمارة الرقم القومي من السجل المدني.

- ملء بيانات الاستمارة واعتمادها من الجهه التابع لها المواطن.

- تقديم الطلب والمستندات المطلوبة للموظف المختص بالسجل المدني.

- استلام البطاقة بعد المدة المحددة وفق إجراءات استخراجها.

- في حالة الرغبة في استلامها بعد 15 يوما، يتم شراء استمارة بيانات عادية بسعر 45 جنيها، وفي حالة الرغبة في استلامها بعد 3 أيام، يتم شراء استمارة عاجلة بسعر 120 جنيها، في حالة الرغبة في استلامها خلال 24 ساعة، يتم شراء استمارة مميزة بسعر 170 جنيها.

جواز السفر

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لجواز السفر

1- أصل بطاقة الرقم القومي، أو أصل شهادة الميلاد المميكنة حال عدم وجود رقم بطاقة قومي.

2- أصل جواز السفر المنتهي الصلاحية.

3- أصل الموقف التجنيدي للذكور، إذا كان غير موضح في الجواز المنتهي.

4- 3 صور حديثة ذات خلفية بيضاء بمقاس 4×6.

5- سداد الرسوم المقررة.

6- استيفاء النموذج المعد لذلك من السفارة أو القنصلية وملء البيانات الموجودة بها.

في حالة طلب تغيير أي معلومة في الجواز يجب إرفاق المستند الرسمي المصدق الدال على صحة البيان المراد تغييره.

يتمّ تقديم المستندات إلى السفارة المصرية في الدولة المقيم بها صاحب طلب تقديم جواز السفر، ويتم الحصول عليه خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.

رخصة القيادة

- طلب مقدم من صاحب الرخصة على النموذج المعد بقسم المرور المختص.

- إثبات الشخصية ومحل الإقامة بموجب "الرقم القومي"، وصفة طالب الرخصة.

- تقديم الرخصة التالفة أو إقرار بفقد الرخصة.

- سداد الرسوم المقررة، والتي تتحدد وفق قانون المرور ولائحته التنفيذية، واستلام الرخصة الجديدة.

البطاقة التموينية

خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين إلكترونيًا

1- الدخول على موقع إدارة دعم مصر، واختيار أيقونة تقديم طلبات بدل فاقد أو تالف الموجودع أعلي يسار الصفحة الرئيسية.

2- تظهر الصفحة الخاصة بتقديم الطلبات، والتي تتطلب إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة.

3- تظهر الصفحة الخاصة بعرض بيانات البطاقة، متضمنة اسم صاحبها، ورقم البطاقة التموينية، وحالتها ما إذا كانت سارية أم لا، ثم يتم طلب إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

4- وبالضغط على كلمة عرض تظهر الصفحة الخاصة بإدخال رقم الهاتف المحمول المسجل على بيانات البطاقة التموينية.

5- تظهر بعد ذلك الصفحة الخاصة بتقديم طلب بدل الفاقد أو التالف بعد عرض بيانات البطاقة بالكامل، وبالضغط عليها يتمّ تسجيل الطلب لدى إدارة التموين التابع لها البطاقة.