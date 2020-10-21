للاستفادة منها.. 8 خطوات لنقل البطاقة التموينية من محافظة لأخرى

قد يجد البعض صعوبة في نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى انتقل إليها حديثًا، حيث الروتين وكثرة الأوراق المطلوبة، إلا أنه في إطار اتجاه الدولة لتطبيق الخدمات الإلكترونية في كافة التعاملات، سهلت الأمر على المواطنين من خلال بوابة مصر الرقمية.

طريقة نقل البطاقة التموينية من محافظة لأخرى

يمكن من خلال "مصر الرقمية" نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى للاستفادة منها من خلال عدد من الخطوات وهى:

أولا: افتح الموقع الرسمي لـ "مصر الرقمية" وقم بالتسجيل داخل الموقع حتى يمكنك الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عليه ومن بينها التموين.

ثانيًا: قم باختيار تبويب التموين ومن خلاله قم بالضغط على اختيار نقل من محافظة إلى أخرى ثم زر ابدء الخدمة.

ثالثًا: يتم عرض كافة بياناتك التموينية التي أدخلتها مسبقًا ويمكن الاطلاع على الشروط والأحكام وفي حال الموافقة عليها يتم الضغط على الاختيار ثم التالي.

رابعًا: اختر المحافظة الجديدة من قائمة المحافظة وحدد الادارة التموينية ومكتب التموين وفقا للمحافظة الجديدة.

خامسًا: سيتم عرض أكثر من بدال وفقا للبيانات التي قمت بادخالها اضغط اختر على اسم البدال الذي تريدة ثم التالي.

سادسًا: سيتم عرض كافة البيانات التي قمت بادخالها لمراجعتها ويمكنك تعديل أي منها بالضغط على تعديل ثم التالي.

سابعًا: ستظهر أمامك على الشاشة رسالة مضمونها "استلمنا طلبك بنجاح".

ثامنًا وأخيرًا: يمكنك تتبع الطلب بالضغط على تتبع الطلب في أي وقت .

يذكر أن بوابة مصر الرقمية تم إطلاقها لتسهيل التعاملات على المواطنين للقضاء على التكدس والزحام، إذ أنها تقدم أكثر من 70 خدمة إلكترونية، منها التموين والمحاكم والرخص والمركبات وغيرها.

ويمكن للمواطنين الحصول على العديد من الخدمات التموينية إلكترونيا كالتظلمات التموين وإصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل فاقد بدل تالف إلخ.