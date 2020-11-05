لمواجهة كورونا.. الأكل المثالي للطالب الجامعي في الشتاء

قالت الدكتورة جيهان فؤاد، أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية، إن هناك أنظمة محددة يجب أن يتبعها طلاب الجامعات لـ التغذية السليمة أثناء العام الدراسي، خاصة مع دخول فصل الشتاء، وتغيرات الجو المضطربة دوريا.

وقالت "فؤاد": "يتميز جدول طالب الجامعة باليوم الطويل وساعات الدراسة المتفرقة مما يجعله دائما فى عجلة من أمره لتناول الطعام.. ودائم البحث عن أكلات مغلفة سريعة يمكن الاحتفاظ بها لمدة طويلة فى الحقيبة".

د.جيهان فؤاد: غالبية الطلاب يتناولون وجبات مغلفة بمواد حافظة مضرة بالصحة

وأضافت "جيهان" في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن غالبية الطلاب يلجأون لتناول الاكلات المغلفة عالية السعرات والتى تحتوى على الكثير من المواد الحافظة، موضحة أنها قليلة الفائدة: "يتناول الطلاب الطعام من الكافيتيرات التى تقدم السندوتشات والمقليات والمياه الغازية".

وتابعت: "رغم أن طالب الجامعة قد اكتمل نموه الجسدى ولكن التغذية غير السليمة تعرضه فى عمر مبكر للأمراض المزمنة مثل السمنة والسكرى والضغط، وأيضا هناك الكثير منهم يعانى من نقص المغذيات وأشهرها أنيميا نقص الحديد فى الفتيات، ولذلك على من يقوم بإعداد الطعام لطلبة الجامعة سواء في المنزل أو المدينة الجامعية مراعاة احتياجاتهم الغذائية وأن الوجبة الصحية المتوازنة هى أفضل وقاية لهم من سوء التغذية بأنواعه".

وأضافت أنه يجب أن تكون وجبة الطالب مكونة من الخضراوات والفاكهة والتى تسمى مجموعة الحماية ومليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية، والبروتين إما الحيوانى مثل البيض الجبن واللحوم والدواجن والأسماك مثل الماكريل البلطى التونة، أو البروتين النباتى مثل الفول والعدس والحمص، موضحة أن هذه المجموعة من الأغذية تسمى أغذية البناء التى تبنى العضلات والأنسجة والخلايا المتجددة، واخيرا مجموعة الطاقة وهى النشويات مثل الخبز والأرز والمكرونة، والدهون الصحية مثل الزيوت النباتية السمن البلدى والزبد مع تجنب الدهون المتحورة مثل الزيوت المهدرجة والمقليات.

وتابعت: "تعد طريقة الطبق الصحى الطريقة المثلى والسهلة لتكوين الوجبة و هى عن طريق تقسيم الطبق إلى قسمين، الأول لمجموعة الحماية أى الخضراوات والفواكه، والثانى يقسم إلى ربعين أحدهما للبروتين والربع الآخر للنشويات، ويجب مراعاة تناول اللبن أو الزبادى مرتين يوميا وشرب 3 لترات من الماء".

وأكدت أستاذ التغذية أن بتلك الوصفة يستطيع الطالب أن يحصل على التغذية السليمة التى تدعم صحته ومناعته، وتقيه أمراض سوء التغذية والأمراض المزمنة، وكذلك استعداد الجسم لمقاومة أي فيروسات تنافسية ومنها كورونا فيروس.