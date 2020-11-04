التسويق السياحي يوضح تفاصيل احتفالية ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

قال محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر، إن مصر احتفلت اليوم بالذكرى الـ 98 لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في محافظة الأقصر على يد الإنجليزي هوارد كارتر.

وأضاف "عثمان" في مداخلة هاتفية في برنامج "عالم بلا حدود" المذاع على فضائية "الحدث"، أن المحافظة نسقت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار للاحتفال بهذه الذكرى وتم توزيع "تي شيرتات" عليها تواريخ لتوت عنخ آمون وكذلك توزيع نماذج مقلدة من القناع الذهبي له.

وأشار رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر، إلى أن الاحتفالية تأتي قبل فترة قصيرة من افتتاح مصر للمتحف الكبير الذي سيستخدم أيقونة "توت عنخ آمون"، لافتا إلى ضرورة الترويج بشكل أكبر للسياحة في مصر والأقصر تحديدا التي تضم البر الغربي فيها أكثر من 2000 مقبرة وتمت بالمحافظة أكبر عملية ترميم في معبد الكرنك على يد 50 عاملا.