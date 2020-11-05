"مياه سوهاج" تبحث مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين

تفقد أعضاء الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج وحماية المستهلك، المعمل المركزي والمعامل الفرعية لمياه الشرب، ومحطات مياه الشرب السطحية في عدد من المراكز، لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفا أن الوفد تفقد محطات مياه الشرب السطحية في البلينا والمراغة وطما وجرجا والمنشأة وطهطا وسوهاج وأخميم.

كما تفقد الوفد محطات مياه المراغة النقالي، والشيخ يوسف الأرتوازي، وجزيرة شندويل؛ لمعالجة الحديد والمنجنيز ووحدات الترشيح الطبيعي بالمنشاة والمراغة، ومحطات معالجة الصرف الصحي بجرجا وطهطا وطما وأخميم؛ لمراجعة تشغيل تلك المرافق ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة مدى توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية لدى الشركة، والتحقق من التزام الشركة في تنفيذ السياسات التي وضعتها الحكومة لإدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف "بدري" أنه تم تفقد مراكز خدمة العملاء بجميع مراكز المحافظة؛ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى مراجعة أعمال إدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية، للتحقق من مدى الالتزام بالإجراءات المنهجية في متابعة شكاوى المواطنين وحلها.

يذكر أن رئيس مياه سوهاج، أعلن أمس تخصيص 53 مليون جنيه خلال العام الحالي 2020/2021، للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، منها 35.7 مليون جنيه للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب، تتضمن 29 مشروعا، ومبلغ 17.3 مليون جنيه للإحلال والتجديد بقطاع الصرف الصحي، تشمل 8 مشروعات.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن مشروعات مياه الشرب تتمثل في إحلال وتجديد محطات مياه سطحية، ونقالي ومطورة وآبار إرتوازية ووحدات ترشيح طبيعي، وأجزاء من شبكات مياه الشرب بجميع مراكز المحافظة، وأن مشروعات الصرف الصحي تتمثل في إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي بمركز طما واحلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحي بمركزى طهطا وسوهاج، وإحلال وتجديد شبكات الانحدار وخطوط طرد الصرف الصحي بمراكز طهطا وسوهاج وأخميم.