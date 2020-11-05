"الغضبان" يعقد اجتماعا مع مدير الأمن لبحث استعدادات انتخابات النواب

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا مع اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، لبحث الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية، والمقرر انطلاقها يومي 7و8 من نوفمبر الجاري.

وأكد "الغضبان"، أنه تم التنسيق على تأمين اللجان والمقرات الانتخابية، ورفع السيارات لتوفير أجواء آمنة للمواطنين، أسوة بما حدث أثناء انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.

وأشاد محافظ بور سعيد، بالدور الوطني لرجال الشرطة، وحرصهم على توفير الأمن والأمان للمواطنين، ودورهم المشرف في الأحداث والمناسبات المهمة، مقدمًا الشكر والتقدير لهم بقيادة اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد.

يذكر أن إجمالي عدد المراكز الانتخابية بمحافظة بورسعيد 98 مركزًا، بإجمالي 172 لجنة فرعية، و515 ألف و790 ناخبًا وناخبة.

تضم الدائرة الأولى قسم أول وثاني بورفؤاد وأحياء الشرق والعرب والضواحي، بإجمالي عدد الناخبين 248337 موزعين على 46 مركزًا انتخابيًا، يضم 90 لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة 30 مرشحًا، والدائرة الثانية تضم أقسام الجنوب 1 و2 وأحياء المناخ والزهور بإجمالي عدد الناخبين 267453، موزعين على 52 مركزا انتخابيا يضم 82 لجنة، ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة 20 مرشحًا.