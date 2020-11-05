"على يد أبناء العم".. مقتل شاب طعنا بسكين في مشاجرة بأسيوط

لقي شاب مصرعه، إثر إصابته بطعن بسكين في مشاجرة نشبت بينه وأبناء عمومته، بالنزلة المستجدة التابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، بورود بلاغا من مستشفى الساحل المركزي، بوصول سمير جابر نور الدين، 29 عاما، مقيم بالنزله المستجدة التابعة لمركز الساحل جثة هامدة، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز، وبالمعاينة والفحص تبين أن الوفاة نتيجة طعن بسكين، وبسؤال أسرته ذكروا أن الحادث في مشاجرة بين المجني عليه وأولاد عمومته؛ لخلافات عائلية، تعدى فيها أحدهم عليه بـ"سكين"، وتوفي في أثناء نقله للمستشفى.

وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي، وجارى ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن محافظة أسيوط شهدت خلال العام الجاري، مشاجرات وخلافات أسرية متعددة بسبب الميراث، خاصة في مركز ساحل سليم، من بينها مشاجرة نشبت في أول الشهر الماضي بالأسلحة البيضاء بين شقيقين، أصيب على إثرها عبدالمجيد حسن مصطفى، 47 عاما، بجرح نافذ بالصدر؛ إثر التعدي عليه بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينه وأشقائه، بسبب خلاف على تقسيم المحصول.

وبدأت المشاجرة بمشادة كلامية بين الأشقاء، تطورت إلى مشاجرة، أمسك خلالها أحدهما سلاح أبيض كان بالمنزل، وطعن به شقيقه.

وفي الأسبوع الأول من شهر أغسطس الماضي، لقي ثروت محمد حسنين، 50 عاما، مدرس، مصرعه إثر إصابته بطعنات نافذة بالبطن والظهر والصدر على يد أبناء عمومته، من أبناء عائلة سيد أحمد، بقرية بني حسين التابعة لمركز أسيوط، في أثناء محاولته التدخل لفض مشاجرة بين أشقائه والمتهمين من أبناء عمومته، بسبب خلافات قديمة بينهم، تجددت بسبب قيام أبناء المتهمين، بإلقاء قمامة بدوار منزل عائلة القتيل.

وتبين بالتحريات أن المجني عليه كان يقضي إجازته بالقاهرة، وفور علمه بالمشاجرة، قطع إجازته وعاد للصلح بين إخوته وأبناء عمه، وفور وصوله لدوار العائلة، تربص له المتهمون وسدد له ابن عمه الأصغر طعنة بالرقبة، توفي على إثرها في الحال.