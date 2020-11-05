الشرقية: لجان لمراقبة الإجراءات الاحترازية بالمناطق الصناعية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنّ المحافظة ملتزمة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الاحترازية والوقائية، التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ضد فيروس كورونا.

وأوضح غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "حدث نوع من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية مؤخرا، لكن محافظة الشرقية تطبق الاجراءات الاحترازية على المواطنين وليس المواطنين فقط ولكن المدن الصناعية الكبرى الموجودة بالمحافظة مثل مدينة العاشر من رمضان والصالحية الجديدة وبلبيس الصناعية.

وأضاف محافظ الشرقية، أنّ هذه المناطق الصناعية يأتي إليها عمال وافدين في اليوم، لا يقل عددهم عن نصف مليون أو 600 ألف باليوم الواحد، وبالتالي فتلك المناطق تحتاج لتشديد الإجراءات، إذ إنّها إما تكون مصدرا للعدوى، أو مصدر لاستقبال العدوى.

ولفت إلى تفعيل اللجان التي جرى تشكيلها لمواجهة فيروس كورونا، والاجتماع مع جميع الجهات وممثلي المصانع وجمعية المستثمرين والتنمية الصناعية والصحة ومكاتب العمل، وجرى تشكيل فريق دوره المرور على المصانع للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في سيارات نقل العمال، وألا يزيد عدد الركاب عن 50% من طاقة السيارة مع الالتزام بالكمامات، وحال المخالفة فتكون على السائق والمصنع، ويتم مصادرة السيارة لمدة شهر.

وشرح محافظ الشرقية أنّه يتم التشديد على سيارات الركوب وهي الميكروباصات والتاكسيات، وحال عدم الالتزام سيتم تطبيق الغرامات الفورية طبقا لقرار رئيس الوزراء، وعدد المخالفات تتراوح بين 100 لـ150 مخالفة باليوم الوحد بالنسبة للأتوبيسات، مشيرا لبدء المحافظة عمل عمليات تعقيم بصفة دورية في جميع القطاعات.

وشدد على إصدار تعليمات بعدم دخول المؤسسات الحكومية إلا بارتداء الكمامات حفاظا على المواطنين، والاجتماع مع وكيل وزارة الصحة للمتابعة باستمرار لمستجدات الأوضاع.