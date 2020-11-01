محافظ الشرقية يُشدد على الانتهاء من المرحلة الثانية للممشى السياحي

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال النهائية بالمرحلة الثانية من الممشى السياحي بمدينة الزقازيق والمُقام أمام كلية الأداب، وذلك استعدادا لافتتاحه رسميا، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستخدامه في التنزه، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، صباح اليوم، لمتابعة الأعمال الجارية بالمشروع والتي تأتي ضمن تنفيذ خطة محافظة الشرقية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة وخلق محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

وأوضح محافظ الشرقية أن أعمال المرحلة الثانية للممشى شملت الانتهاء من إقامة السور الحديدي للحائط الساند وغرس الزهور في الأحواض والورود الملونة وتثبيت المقاعد الرخامية ليستخدمها المواطنون في الجلوس وقضاء أوقاتهم، كما تم الانتهاء من تركيب وتشغيل نافورة ومصابيح الإنارة والأعمدة الكهربائية وبلاط الإنترلوك، ودهان السور الخرساني والبلدورات، مشيرا إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة بالممشى السياحي بمدينة الزقازيق، والتي تبدأ من أمام ديوان عام المحافظة، والذي سيمثل متنفسا هاما للمواطنين من أبناء المحافظة.

رافق المحافظ في الجولة الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

وأعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن دعم وحدة التدخل السريع بالمحافظة بـ 8 سيارات ومعدات تشمل "حفار عملاق - 3 لودر كبير - كساحه لنقل المعدات – سيارة إسكانيا قلاب حمولة 20 طنا" بتكلفة إجمالية 28 مليون جنيه للمساهمة في دعم منظومة النظافة ورفع أكوام القمامة أولا بأول من المقالب العشوائية ونقلها للمدفن الصحي، وكذلك المشاركة في تنفيذ حملات الإزالة المكبرة للمباني المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى الاستعانة بها عند حدوث طارئ أو كارثة طبيعية قد تواجه المحافظة، جاء ذلك خلال تفقده للمعدات الجديدة بالحملة الميكانيكية التابعة للديوان العام.

حرص المحافظ على تشغيل المعدات الجديدة للتأكد من جاهزيتها للعمل والمشاركة في دعم وحدة التدخل السريع بالمحافظة، مؤكدا على ضرورة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لها أولا بأول للحفاظ عليها وضمان استمرارها ﻷكبر فترة ممكنة.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن واﻷحياء بضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة للتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها فورا، والاستعداد لاستقبال فصل الشتاء، مؤكدا أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في العمل.

رافق المحافظ الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والأستاذ نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والمهندس خالد الغندور مدير الحملة الميكانيكية بالديوان العام.