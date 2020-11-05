8 خطوات لحماية نفسك من كورونا في الشتاء بعد كسر حاجز 200 إصابة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 207 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ويعتبر أمس هو أول يوم تكسر فيه مصر حاجز 200 إصابة منذ 30 أغسطس الماضي، وهو الأمر الذي توقعته منظمة الصحة العالمية بارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر تزامنا مع دخول فصل الشتاء.

ويستعرض الوطن في هذا التقرير كيف تحمي نفسك من خطر الإصابة بالفيروس في فصل الشتاء وفقا لحديث الدكتور جمال عصمت ، مستشار منظمة الصحة العالمية.

- ضرورة ارتداء الكمامات وهي السلاح الفعال لمواجهة الفيروس حتي الآن.

- ضرورة الحفاظ علي التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين

- التهوية الجيدة بعكس رغبة البعض في غلق الشبابيك والتقارب لحدوث تدفئة.

- غسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالصابون.

- عدم التقبيل والأحضان والمصافحة أثناء اللقاء.

- البعد عن التجمعات خلال الفترة المقبلة والغائها إن أمكن.

- الحرص علي التعرض لأشعة الشمس للحصول علي فيتامين د.

- تقوية الجهاز المناعي من خلال الأطعمة الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99874 حالات حتى اليوم.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد ، هو 108329 حالة من ضمنهم 99874 حالة تم شفاؤها، و 6318 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.