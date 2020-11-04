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عاجل.. "الصحة": 90 مليون مصري استفادوا من "مبادرات السيسي" حتى الآن

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محمد مجدي ومريم الخطري
07:25 م | الأربعاء 04 نوفمبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن إنجازات مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصحية حتى الآن، والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية تحت شعار "100 مليون صحة".

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل، إن هناك قرابة 90 مليون مواطن ترددوا على المبادرات الصحية المختلفة، حصل منهم 72 مليون مواطن على الخدمة الطبية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تنظيم زيارات صحية مجانية لقرابة 101 مليون و500 ألف مواطن.

 

 

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