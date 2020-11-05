وجبات واسطوانات أكسجين.. مبادرات لدعم "الجيش الأبيض" في دمياط

دشن أبناء مدينة السرو دائرة مركز الزرقا بمحافظة دمياط، مبادرات لدعم الجيش الأبيض، من بينها توفير وجبات للأطقم الطبية وشحن اسطوانات الأكسجين، وشراء عدد آخر لمواكبة أعداد المصابين حال تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.

قال عمار فؤاد عضو مجلس إدارة مستشفى السرو: فوجئنا بتواصل أحد رجال الأعمال معانا ليبلغنا بتبرعه بسداد مبلغ مالي مرة كل أسبوع بمعدل 4 مرات شهريًا، لتجهيز وجبات العشاء طوال أزمة كورونا لأبطال الجيش الأبيض من "أطباء - تمريض - أفراد أمن - فنيين معامل"، بمعدل 40 وجبة في المرة الواحدة، والواجبة عبارة عن "فراخ مشوية وسلطات وأرز"، حيث يقوم بسداد المبلغ بشكل مباشر للمطعم المتعاقد معه.

وأوضح "فؤاد" لـ"الوطن"، أن هناك فاعل خير عمل مبادرة لسد العجز في أسطوانات الأكسجين، حيث يقوم بشحنها يوميًا، ويتولى ذلك على نفقته الشخصية، خاصة وأن أحيانا يحدث زيادة في عدد المرضي المحتجزين بسبب فيروس كورونا، وبالتالي تزداد عمليات الشحن، وتبلغ تكلفة شحن الأسطوانة 35 جنيهًا، ونحتاج إلى شحن ما يتراوح من 40 إلى 50 أسطوانة يوميًا.

وفي ذات السياق، قام أحد أبناء السرو بالتبرع بشراء 12 أسطوانة أكسجين بقيمة 24 ألف جنيه، حيث كان لدينا من قبل 55 أسطوانة ونعمل جاهدين لزيادة عدد الأسطوانات للوصول إلى 100 أسطوانة.

وأكد عضو مجلس إدارة مستشفى السرو، أن عدد الأسرة 30 سريرًا، منهم 8 أسرة عناية مركزة، مضيفًا: قبل 3 شهور تحولت مستشفى السرو لعزل رسمي لحالات كورونا، حيث كنا الأعلى في معدل الإصابة على مستوى المحافظة، وبالتالي نجري لهم المسحة والأشعة لنحولهم مباشرة لمستشفيات العزل بـ"الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ".