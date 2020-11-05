أسيوط تستعد لـ"إعادة النواب" بخطة وقائية ضد كورونا

أعلنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة أسيوط، استعدادها لانتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب، المقرر إجرائها يومي 23 و24 نوفمبرالجاري، في إطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد مصدر بديوان عام محافظة أسيوط، أن محافظ الإقليم اللواء عصام سعد، سوف يعقد اجتماعاً مع أعضاء اللجنة العليا لمتابعة عملية انتخابات مجلس النواب، لبحث ومناقشة الاستعدادات الجارية والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية، واستعراض الجهود التي تمت بالتنسيق مع كل الجهات للاستعداد لإجراء جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، وتجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة.

وفي سياق متصل أصدر محافظ أسيوط اللواء عصام سعد توجيهاته لقيادات المحافظة، بالإشراف والمتابعة الميدانية على جميع اللجان الانتخابية بمراكز وأحياء المحافظة، وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات، وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب، لافتاً إلى استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة.

كما جرى تفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة، ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة انتخابات مجلس النواب، وكذلك مرافق الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز، فضلاً عن استعدادات إدارات الحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة.

يشار إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط، يبلغ مليون و766 ألفا و955 ناخباً، موزعين على 15 لجنة عامة، تضم 489 مركزاً انتخابياً، و636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 حيا ومركزا إداريا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.