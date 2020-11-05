ضبط 197 كيلو لحوم ودواجن فاسدة في قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين وفرع جهاز حماية المستهلك بقنا، شنت حملة تفتيشية على محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم بمركز نقادة أسفرت عن ضبط 197 كجم (لحوم – دواجن مجمدة – كبدة مجمدة – لحوم مصنعة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

‫وأوضح الداودي أنه جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائي، موجها باستمرار عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.

كان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صرح سابقا بأن مديرية الطب البيطري، انتهت من خطة الرصد لجميع الأمراض الوبائية الحيوانية، طبقًا للخطة الموضوعة من قِبل إدارة التخطيط والترصد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضح المحافظ، أن فرق الرصد زارت 1925 منزلًا في 164 قرية للكشف على الحيوانات، والتأكد من إصابتها بالأمراض الوبائية من عدمه، مؤكدا أن الفرق لم ترصد أي مرض وبائي بين الحيوانات في جميع القرى التي تمت زيارتها.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطري، أن الهدف من حملة رصد الأمراض الوبائية هو الاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية والاستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها حفاظًا على الثروة الحيوانية لدى صغار المربين.

وأضاف أن فرق الرصد تباشر حملات توعية وإرشاد للمربين للتعريف بخطورة المرض وطرق الوقاية وأهمية الإبلاغ، حال ظهور أية أعراض وتقديم حيواناتهم للجان التحصين.