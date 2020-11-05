اليوم الأخير.. إقبال المواطنين على كراسة شروط 59 مصنعا بالغردقة

شهد جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة بفرع البحر الأحمر، إقبالا شديدًا من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على مصنع صغير بالمجمع الصناعي بمدينة الغردقة.

وأكد مسؤولو الجهاز أن اليوم هو آخر موعد لسحب كراسة الشروط والذي تم طرحها منذ بداية 13 أكتوبر.

ومن جانبه، قال نادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبحر الأحمر، إن هناك إقبال على شراء الكراسات في منافذ المختلفة وهي فرع جهاز المشروعات بالغردقة، وكذلك مكتب هيئة التنمية الصناعية بمحافظة قنا والمكتب الرئيسي لجهاز المشروعات بالقاهرة.

وأوضح عبد الظاهر لـ"الوطن"، أن مجمع مصانع الغردقة يحتوي على 218 مصنع تم طرح منهم قرابة 59 مصنعًا العام الماضي، وبعد تسهيلات هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع جهاز المشروعات تم إعادة الطرح مرة أخرى منذ 13 اكتوبر وحتى اليوم الخميس، لافتًا إلى تخفيض كراسة الشروط من 2000 جنيه إلى 570 جنيه، مؤكدًا أن نظام الإيجار للمتر 20 جنيهًا، ونظام الإيجار والبيع يتم تسديدها بنظام أقساط ربع سنوية على مدار 4 سنوات.

وأشار مدير فرع جهاز المشروعات بالبحر الأحمر، إلى أنه يمكن للعميل التعاقد على 8 وحدات صناعية بنظام التمليك أو الإيجار، حيث تبلغ مساحة الوحدة الواحدة 330 متر مربع، بأبعاد 14 مترًا في 28 مترًا، والمساحة المغطاه بها 231 مترًا، والمبنى عبارة عن منشآت معدنية وحوائط من البلوك الأسمنتى بارتفاع 4,40 متر، وارتفاع المبنى 8 أمتار ومساحة عرض الوحدة 14 مترًا، كما تم تجهيز الوحدات بواجهات معمارية حديثة متميزة، وجميع الوحدات مجهزة بحنفية حريق وصندوق إطفاء، كذلك مدخل تغذية المياه بقطر 2 بوصة ومخرج للصرف الصحى قطر 6 بوصة، وكذلك مدخل كهرباء جهد منخفض حتى 50 ك.ف أمبير.