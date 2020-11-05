وزير الإنتاج الحربي يبحث مع وفد اقتصادي روماني تصنيع محركات كهربائية

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس إيوليان كريستيان سيمو نائب وزير الاقتصاد والطاقة وبيئة الأعمال الروماني لشؤون الإنتاج الحربي، على رأس وفد يضم 14 شركة تعمل بقطاعات (الأثاث، الجرارات، تكنولوجيا المعلومات، المحركات الكهربائية، الإنتاج الحربي والمدني) لبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحضور الدكتور ميهاي ستيفان ستوبارو سفير جمهورية رومانيا بالقاهرة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وفي بداية اللقاء، تمّ الترحيب بأعضاء الوفد، واستعرض "مرسي" الإمكانيات التكنولوجية والفنية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وجرى مناقشة مستجدات التعاون المشترك بين شركة شبرا للصناعات الهندسية "مصنع 27 الحربي" إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة "UMEB" الرومانية في مجال تصنيع المحركات الكهربائية من خلال نقل تكنولوجيا التصنيع وإنشاء خط إنتاج للمحركات الكهربائية بالشركة.

وخلال اللقاء أيضًا، تمت الإشارة إلى زيارة ممثلي وزارة الإنتاج الحربي لعدد من الشركات الرومانية، ومعهد بحوث تصميم وتطوير المعدات الزراعية، حيث تمّ الاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية بهذه الشركات.

وأكّد الجانبان، ضرورة وضع آليات لتعظيم الاستفادة من هذه الزيارة وتفعيل تعاون ثنائي يحقق المصلحة المشتركة للطرفين، حيث تم تحديد أولويات التعاون بين الطرفين من خلال إقامة شراكات تهدف إلى نقل تكنولوجيات تصنيع المعدات الرومانية لشركات الإنتاج الحربي لتثمر عن تصنيع منتج ذو جودة عالية وبسعر منافس يمكن تسويقه بالسوق الأوروبية إلى جانب التسويق بالأسواق الأفريقية والتي تعتبر أسواقاً واعدة لجميع المنتجات المخطط المشاركة في تصنيعها بمصر.

كما تمت الإشارة إلى إمكانية التعاون في مجالات تصنيع (الجرارات الزراعية وملحقاتها وأنظمة ومعدات الري الحديث – معدات فرم المخلفات الزراعية الرطبة والصلبة – محطات معالجة مياه الصرف الصحي – تصنيع المبادلات الحرارية والغلايات والسخانات الشمسية) وكذلك التعاون في عدد من المجالات العسكرية.

من جهته، أعرب المهندس إيوليان كريستيان سيمو نائب وزير الاقتصاد والطاقة وبيئة الأعمال الروماني لشؤون الإنتاج الحربي، عن تطلعه إلى تفعيل التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مختلف المجالات، مبديًا سعادته بعقد هذا اللقاء، مؤكّدًا على اهتمام الجانب الروماني بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب المصري.

وأوضح أنَّه سيشجيع الشركات الرومانية للاستثمار في مصر في مختلف المجالات، خاصةً في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي وقانون الاستثمار الجديد، والتي ساهمت في تعزيز الاقتصاد المصري.

كما أعرب عن رغبته في استثمار الشركات المصرية برومانيا، خاصة أنَّ الاقتصاد الروماني يشهد تطوراً سريعاً، نظراً للتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتطوير الصناعة برومانيا اعتماداً على التكنولوجيا الأوروبية المتقدمة، وأنه يدعو شركات ووحدات الإنتاج الحربي لزيارة الشركات الرومانية للاطلاع على ما وصلت إليه من تقدم في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتأمينها والمعدات الزراعية ومعدات حماية البيئة إلى جانب تصنيع العدادات الذكية وتبادل الوفود في مجال التدريب.

وخلال اللقاء، أعرب سفير رومانيا بالقاهرة، عن عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والتى تمتد إلى بدايات القرن الماضي، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ الاحتفال هذا العام بمرور 113 عاماً على بدء التعاون بين الدولتين.

وفي نهاية اللقاء، قال محمد عيد بكر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، إنَّه تمت زيارة للوفد المرافق لمصنعي 81، 300 للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية وتحديد كيفية تنفيذ أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين، كما تمّ عمل جلسات مناقشة فنية بين المتخصصين من الجانبين لوضع آليات تنفيذ التعاون في المجالات الفنية المختلفة.