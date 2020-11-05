حِلّ أزمتنا مع الجار المشاكس يا محافظ سوهاج

اشتريت منزل سنة 2009 في قرية شطورة مركز طهطا بسوهاج، ومنذ اشتريته وجاري "م. ر. د" يقطع سلك الكهرباء الواصل للمنزل.

تقدمت بعدة شكاوى ضده، وحكم على أولاده بالسجن لمدة أسبوع، غير أنّ شيئا لم يتغير، حاليا أعيش أنا والجيران دون كهرباء، وحجة الجار أننا لا نسكن في منازلنا، وهذا غير صحيح، وسبب ما يفعله معنا هو أنّ له قطعة أرض زراعية خلف منازلنا ويريد بيعها لنا بشكل إجباري بالسعر الذي يحدده، ولما رفضنا ضايقنا بقطع الكهرباء عنا.

نناشد السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، التدخل وإنهاء معاناتنا مع الجار المشاكس، وتوصيل الكهرباء إلى منازلنا.

محمد صابر علي حسان

شطورة - سوهاج