لأول مرة.. استخدام تقنية إعادة تدوير الرصف بمحافظة القليوبية

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق خط 13، والجارِ رصفه بنظام إعادة التدوير بكامل العُمق "FDR"، بطول 15 كيلو، بداية من مدخل قرية الصفا حتى قرية كفر الشرفا مركز القناطر الخيرية بتكلفة 55 مليون جنيه.

ويجرى الرصف لأول مرة في القليوبية، بإمكانية FDR الترميم الذاتي، والتي تعتمد على إعادة تدوير الرصف القديم للاستفادة وتوفير 60% من تكلفة الرصف مع التثبيت بالأسمنت، ووضع طبقة أسفلت سطحية بسُمك 5 سم.

وأكد المحافظ، أن هذا النوع الجديد من أنظمة الرصف يأتي ضمن خطة المحافظة بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة، لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق داخل المحافظة لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال.

وكان تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، القافلة البيطرية التي تنظمها المحافظة ومديرية الطب البيطري بالمحافظة بقرية إمياي بطوخ، بالتنسيق مع معهد بحوث التناسليات بالهرم.

ترأس القافلة، الدكتور هاني محمد حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيواني، وحضور الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري.

وكشفت القافلة على أكثر من 300 حيوان بالقرية والقري المجاورة، وقدمت القافلة علاج مجاني للحيوانات، وفحص الطلايق المستخدمة للتقليح بالقرى التي جرى زيارتها، وإجراء عمليات جراحية والرعاية التناسلية، وتدريب الأطباء البيطريين على استخدام جهاز السونار لفحص وتشخيص أمراض نقص الخصوبة والمشاكل التناسلية في قرى ومراكز المحافظة.

وتفقد محافظ القليوبية، خلال الزيارة الخدمات التي تقدمها القافلة من خلال الفحص المجاني بالسونار البيطري، وتقديم العلاج المجاني، حيث تقدم بالشكر لكل فريق القافلة على دعمهم المستمر لمحافظة القليوبية، وإقامة قوافل بيطرية مجانية بمشاركة فعالة من معهد البحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.