بنظام إعادة التدوير.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف "خط 13"  

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق خط 13، الجاري رصفه بنظام إعادة التدوير بكامل العُمق (FDR)، بطول 15 كيلو متر، بداية من مدخل قرية الصفا حتى قرية كفر الشرفا مركز القناطر الخيرية، بتكلفة 55 مليون جنيه.

وقال محافظ القليوبية، في بيان للمحافظة، اليوم، إنه يجرى الرصف لأول مرة في القليوبية، بإمكانية FDR الترميم الذاتي، والتي تعتمد على إعادة تدوير الرصف القديم للاستفادة وتوفير 60% من تكلفة الرصف مع التثبيت بالأسمنت، ووضع طبقة أسفلت سطحية بسُمك 5 سم.

وأضاف المحافظ، أن هذا النوع الجديد من أنظمة الرصف يأتي ضمن خطة المحافظة بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة، لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق داخل المحافظة لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الاسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال.

رافق المحافظ خلال تفقده أعمال الرصف أحمد وزيري، رئيس مدينة طوخ، والمهندسة منى أيوب، مدير مشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري بالقليوبية.