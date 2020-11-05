ضبط عاطل وزوجته يروّجان لأعمال منافية للآداب بصور وعبارات عبر فيسبوك

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، تورط المسؤول عن إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في نشر صور فتيات وبعض العبارات التي يبدي خلالها استعداده وزوجته تسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكّن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وتبين أنَّه (عاطل – مقيم بمحافظة البحيرة)، وبرفقته (زوجته – مقيمة بذات العنوان).

وبمواجهته أقرّ بنشاطه في الأعمال المنافية للآداب وتسهيلها لزوجته، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض ، وبمواجهة ( الزوجة ) أيدت ماجاء بأقواله.

كما ضُبط بحوزتهما (أقراص منشطة، 2 هاتف محمول أحدهما خاص بالمتهم المذكور وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التى تؤكد نشاطهما الآثم).