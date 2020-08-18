قدم الدعم للسينما المستقلة وحصد أوسكار.. تعرف على روبرت ريدفورد

قدم الكثير لصناعة السينما، ليس من خلال الأفلام التي مثل فيها أو أخرجها أو التي شارك في إنتاجها، لكن روبرت ريدفورد، دعم السينما المستقلة بعد أن أنشأ معهد "صندانس" لصانعي الأفلام المستقلة، ومنه يقام مهرجان صندانس السينمائي السنوي، وهو من أكثر المهرجانات تأثيراً في العالم.

ويجمع مهرجان "صندانس" السينمائي، عددا كبيرا من النجوم والمخرجين وصناع السينما، في ولاية "يوتا" بأمريكا، ويعرض مجموعة كبيرة من الأفلام، ويعتبر أكبر مهرجان للأفلام المستقلة.

صانع الأفلام روبرت ريدفورد، ولد 18 أغسطس 1936، في ولاية كاليفورنيا، ليتم اليوم عامه الـ 84، وكان "ريدفورد" طفلاً عنيفا في المدرسة، وخسر أحد المنح بسبب استهتاره، وفي شبابه أمضى بعض الوقت في التجول في أنحاء أمريكا، وعمل في حقول النفط في كاليفورنيا، بعد أن وفر ما يكفي، ثم انتقل إلى أوروبا لدراسة الفن في باريس وفلورنس، وبعد عودته إلى الولايات المتحدة قرر خوض المجل الفني.. بحسب موقع "IMDB".

مثل روبرت ريد فورد، في 84 عملا تتنوع بين مسلسلات وأفلام، أولها عام 1960 من خلال مشاركته في مسلسل "Maverick".. وفي نفس العام شارك في 11 عملا.. لينطلق بعدها في عدد كبير من الأعمال المميزة. كما شارك في إنتاج 54 عملا، وأخرج 10 أفلام.

وخلال مسيرته السينمائية حصد "ريدفورد"، على عدد كبير من الجوائز والتكريمات، وترشح لجائزة أوسكار 4 مرات، في فئات مخلتفة، الأولى عام 1974، عن دوره الرئيسي في فيلم The Sting.

وحصد "ريدفورد" جائزة الأوسكار عام 1981 عن إخراجه فيلم "Ordinary People"، في ثاني ترشيح له، كما ترشح عام 1995، عن إخراجه وإنتاجه فيلم "Quiz Show".

وقدمت له أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة تمثال أوسكار، تكريما له كونه ممثل ومخرج ومنتج ومبدع ومؤسس معهد صندانس، خاصة أنه يعتبر مصدر إلهام لصانعي الأفلام المستقلين..

وترشح روبرت ريدفورد، لجائزة جولدن جلوب 10 مرات، وحصد منها 5، وفي 1994 قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.

كما حصل الممثل والمخرج والمنتج الأمريكي روبرت ريدفورد، على الإنجاز الإبداعي عن إنجازاته في السينما عام 1995، بالإضافة لعدد كبير آخر من الجوائز والتكريمات.