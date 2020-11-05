ضبط سيدة تمارس النصب على المواطنين فى إجراءات تراخيص منفذ بيع مواد كحولية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج) بقيام إحدى السيدات بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم إنهاء إجراءات تراخيص منفذ بيع مواد كحولية وعدم تنفيذ ما تم الإتفاق عليه.

بتكثيف الجهود وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ، وأن وراء الواقعة (موظفة بمجلس المدينة - مقيمة بدائرة المركز) وقيامها بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم مقدرتها على إستخراج تلك التراخيص، وقيامها بالإستيلاء من الشاكى على مبلغ مالى كمقدم بزعم إستخراج تراخيص منفذ بيع مواد كحولية، إلا أنها لم تف بما وعدت به ورفضت رد المبلغ المالى المستولى عليه .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم مقدرته على إلحاقه كلاعب كرة قدم بأحد الأندية الشهيرة بالقاهرة، مدعياً علاقاته ونفوذه بمسئولى تلك الجهة على خلاف الحقيقة.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص بالمعاش - مقيم بذات دائرة المركز) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الإشتراك فى الألعاب الرياضية بالأندية الكبرى من خلال إيهامهم بعلاقاته بكبار مسئولى تلك الأندية وقدرته على إلحاقهم كلاعبين بها، وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى، زاعماً مقدرته على إلحاقه كلاعب كرة قدم بإحدى الأندية الشهيرة بالقاهرة، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ من (محامى بإدارة الشئون القانونية بإحدى شركات خدمات الغاز الطبيعى) بتضرر الشركة من قيام (موظف سابق بالشركة) بتوصيل الغاز الطبيعى لمحل تجارى بمنطقة بولاق الدكرور دون الرجوع للشركة أو التصريح بذلك، وإستخدام عدادات ومواسير مرتجع هالك خارج عهدة الشركة والتربح من ذلك بالحصول من صاحب المحل على مبلغ مالى مقابل توصيل الغاز ومبلغ مالى آخر قيمة إستهلاك الغاز لعدة أشهر .. مما أضر بأعمال وأموال الشركة قيمة المبالغ المالية المستولى عليها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .