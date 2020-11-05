"الميكروباص" شاهد مشافش حاجة.. وضحاياه من فتاة المعادي لطبيب الزقازيق

في أيام معدودة، تحول من كونه أحد وسائل المواصلات الشهيرة بالبلاد، الذي يعتمد عليه الكثيرون في تنقلاتهم اليومية بمختلف الأنحاء، إلى مسرحا لعدة أحداث، جعلت للميكروباص عدة ضحايا، وشاهدا على جرائم مختلفة.

الطبيب المتحرش والفعل الفاضح

خلال الساعات الماضية، اشتعل جدل ضخم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يوثق مفاجأة طالبة جامعية بـ طبيب حديث التخرج يتحرش بها داخل سيارة ميكروباص، حيث كانت في طريقها إلى جامعة الزقازيق، ووصل به الأمر إلى ممارسته العادة السرية أمامها، ليتوقف السائق على صرخات الفتاة، ويمسك ركاب السيارة بالمتهم، وفقا للتحقيقات.

أخطرت الشرطة وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وألقت القبض على المتهم، وتبين أنه طبيب بشري بجامعة الزقازيق، متهم بارتكاب الفعل فاضح بجوار فتاة كانا يستقلانه بالقُرب من مبنى الجامعة، وأنكر الطبيب تلك الفعلة، وادعى أن الطالبة لفقت له ذلك الاتهام، بينما ستكشف تحقيقات النيابة العامة وتحريات المباحث تفاصيل الواقعة.

طفل يدهس سيدة بسوهاج

وبالتزامن مع تلك الواقعة أيضا، جرت حادثة بشعة في شارع الجرجاوية الغربي بسوهاج، حيث لقت سيدة حامل مصرعها بعدما اصطدم بها طفل يقود سيارة ميكروباص بسرعة وسحلها أمامه لمسافة طويلة قبل أن يدهسها.

وكانت إلى جوار الضحية، شقيقتها التي فوجئت بتلك الصدمة وأن شقيقتها الطالبة في الفرقة الثالثة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، كانت تحتفل بحملها الأول بعد حرمان 9 سنوات لتدخل القبر هي وجنينها الذي لم يكتب له الحياة صباح أمس.

حادث البدرشين

وفي مطلع نوفمبر الجاري، كانت سيارة ميكروباص، كانت تقل أطفال مدرسة خاصة، متوقفة بجوار بنزينة على مدخل الحوامدية بطريق المريوطية، وجاءت أخرى من اتجاه الهرم إلى البدرشين بسرعة جنونية، واصطدمت بسيارة المدرسة، ما جعلها تصطدم بسيارة نقل ثقيل على الاتجاه نفسه، ونتج عن ذلك وفاة 7 وإصابة 11 آخرين، وقبض على سائقي الميكروباص والنقل الثقيل.

وقررت النيابة العامة حبس سائق الميكروباص المتسبب في حادث البدرشين، ونقلت جثث الضحايا والمصابين إلى مستشفى "البدرشين العام، والهرم، وأم المصريين"، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سقوط من أعلى الدائري

وفي نهاية أكتوبر الماضي، انقلبت سيارة ميكروباص من أعلى الدائري بمنطقة العزبة البيضاء، بسبب السرعه الزائدة، ما تسبب في مصرع سيدة وإصابة 8 آخرين، وتمكن رجال الإسعاف، من نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

وتبين من التحقيقات وأقوال شهود العيان، أن قائد السيارة أسرع أثناء سيره، وفوجئ بسيارة ملاكي أمامه، فحاول تفاديها، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة من يده، وبعد سقوط السيارة أسفرت عن مصرع ربة منزل فى العقد الخامس من العمر، وإصابة نجليها، وأمرت النيابة، التحفظ على قائد السيارة.

فتاة المعادي

في 14 أكتوبر الماضي، لقت مريم محمد علي، 24 عاما، المعروفة بلقب "فتاة المعادي" مصرعها، إثر محاولة اثنين يستقلون سيارة ميكروباص بيضاء اللون، انتزاع حقيبة المجني عليها منها، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ووفاتها.

وأوضحت النيابة أنّها انتقلت لمناظرة جثمان المجني عليها وتبينت إصابتها بأنحاء متفرقة من جسمها، وبمعاينة مسرح الحدث تبين آثار دماء ملطخة بالرمال على مقربة من إحدى السيارات، فأخذت عينات منها، وكلَّفتْ ضباطَ الإدارة بمضاهاتها بعينة دماء المجني عليها، كما تبيَّن مرورُ السيارة التي استقلها المتهمان بسرعةٍ فائقة، كما تم القبض على المتهمين وإجراء أول جلسات المحاكمة قبل أيام.