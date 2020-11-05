ما وراء الطبيعة.. ملخص عودة الدكتور رفعت إسماعيل للحياة داخل "أسطورة البيت"

"لو عقلك لعبك.. خده على قد عقلك"، هذه القاعدة التي اتخذها دكتور رفعت إسماعيل - طبيب أمراض الدم - مخرجًا للخيالات التي يراها والأساطير التي يسمع، ليقتنع بأنه لا وجود لهذه الحكايات الزائفة التي تحولت إلى حقائق بمرور الوقت، إذ يرى الأساطير التي تتداول على مدار سنواتٍ أشد خطورة من الفيروسات.

كشفت شبكة "نتفليكس" الستار عن حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وهو العمل المأخوذ عن سلسلة روايات تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، حيث تحمل الحلقة الأولى اسم "أسطورة البيت" والتي تصل مدتها لنحو 52 دقيقة.

المسلسل من بطولة أحمد أمين، وآية سماحة، وسماء إبراهيم، ورزان جمال، ورشدي الشامي، وآدم وهدان، ومن إخراج عمرو سلامة ومدير تصوير أحمد بشاري.

بدأت أحداث الحلقة الأولى، من قلب القاهرة عام 1969، وبدا على أحمد أمين صاحب شخصية "رفعت إسماعيل" وهو يعيش في حالة بؤس شديد، وشارد الذهن، كما يرى نفسه داخل "دوامة" كبيرة وصاحب حظ سيئ للغاية، ويتخذ من سجائره ونيسًا له.

"رفعت إسماعيل" الذي لا يعترف بوجود أشياء وراء الطبيعة، لا يُفضل الاحتفال بعيد ميلاده إطلاقًا، كونه يكره يوم مولده والاحتفالات وأعياد الميلاد، لكنه يخضع في نهاية المطاف، لرغبة أسرته في الاحتفال به.

فلتحترق النجوم

"ماجي ماكيلوب" التي تقوم بدورها رزان جمال، وتتميز بالصراحة الشديدة، تعود من أسكتلندا، للاحتفال بعيد ميلاد رفعت إسماعيل، التي كانت تجمعهما علاقة حب أيام الجامعة، لسرعان ما تزداد نبضات قلبه فور رؤيته لها داخل مكتبه، بعد فترة غياب دامت لسنواتٍ طوال.

مفاجآت عدّة، كانت شاهدة على حوار جمع بين "ماجي" و"رفعت"، لعلّ أبرزها هو انفصالها عن زوجها الأجنبي، بينما هو أعلن خطبته من "هويدا" ابنة خالته، رغم عدم وجود أي مشاعر حية بينهما.

"ماجي" لا زالت تحتفظ بالصورة التي تم التقاطها لهما سويًا على هامش يومٍ دراسي، لاسيما وأنه كتب لها آنذاك على الوجه الآخر للصورة: "لن أعتزل حبك يا ماجي، حتى تحترق النجوم وتضيع الدنيا وينطفئ القمر وتجف البحار والأنهار، وحتى أشيخ، وتتآكل ذكرياتي".

على صعيدٍ آخر، حياة بائسة يعيشها رفعت إسماعيل مع خطيبته "هويدا" التي تُجسد دورها الفنانة آية سماحة، حيث يرى إن استمرار علاقتهما بمثابة ظلم لها، كما أنه تعتبره شخصًا غير واضح ومفهوم، لذلك تستم العلاقة بينهما بـ"الجادة".

دورٌ كبير تقوم به باقي أفراد الأسرة، بشأن تحسين العلاقة بين رفعت إسماعيل وخطيبته، إذ تلقت "هويدا" عشرات النصائح بشأن إزالة الحواجز معه.

أمنا الغولة

أحداثٌ متشابهة، ومشاهد متكررة، تجمع بين رفعت إسماعيل في طفولته، و"طه" الذي يقوم بدوره الطفل آدم وهدان، إذ كانا يُعانيان من رؤية أشباح وعفاريت، ويواجهان تحديات وظروف صعبة، بالانتقال إلى العالم الآخر.

"طه" طفل انطوائي، يعيش أغلب الوقت بمفرده داخل حجرته، ويتعرض لمأساة شديدة، كونه يرى خيالات طوال الوقت بأشباح على هيئة فتاة صغيرة ترتدي فستانا أبيضا، وتسعى لانجذابه إلى عالمها الخاص به، وهو الأمر الذي كان يعيشه رفعت إسماعيل في طفولته، فضلًا عن استمرار هذه المعاناة معه، فيرى "آمنا الغولة" و"أبو رجل مسلوخة" و"فتاة بفستان أبيض".

المقربون من رفعت إسماعيل، يرونه بأنه يحبس آلاف الكلمات داخل أنفاسه لم ينطق بها إطلاقًا، فيما يتفوه بآراء وأفكار مغايرة لمَ يشعر بها.