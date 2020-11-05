وزيرة التضامن: استرجاع 140 ألف أسرة متظلمة من "تكافل وكرامة"

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم استرجاع 140 ألف أسرة متظلمة، تم إخراجهم من البرنامج نتيجة افتقاد بعض البيانات.

وأضافت القباج، أن الوزارة فى مرحلة نقلة نوعية للمواطن من خلال تحديث البيانات، مؤكده أنه عندما يتم استرجاع أسرة يتم بحذر شديد.

ولفتت إلى أن 58% من المتظلمين يرون أنهم يستحقوا من وجهة نظرهم، وعند نزول البحث الاجتماعي يتم اكتشاف أنهم لا يستحقون.

وأشارت إلى أنه سيتم افتتاح مركز للتظلمات للتأكد من دقة الأوراق وتسجيل البيانات، موضحة أنه تم تدريب 12 ألف موظف للتعامل مع منظومة تكافل وكرامة.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن 28% من دعم تكافل وكرامة يذهب لذوي الإعاقة، و10% مسنين، و11% للمرأة المعيلة، و1.5% للأيتام.

وأضافت أنه تمت مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية منذ أسبوعين، وتم الاتفاق عليها مبدأيا، مشيرة إلى أنه وخلال مطلع الشهر القادم سيتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية.

وأكدت القباج، أن مجلس الوزراء وافق بصورة مبدئية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

ويكون بموجب هذه اللائحة التنفيذية البدء في تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية التي كانت تعمل بنظام القانون القديم.

افتتحت وزيرة التضامن اليوم الخميس، المرحلة الأولي من أعمال تطوير مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان، وذلك بحضور اللواء مهندس عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمدير التنفيذي للمؤسسة.

وتستوعب المؤسسة 100 فتاة، وتبلغ نسبة إشغالها الفعلية 100%؜، حيث تقبل الفتيات من 8 سنوات إلى 18 عامًا، ويشترط أن يكون للابنة ولي أمر مسئول عن تسليمها واستلامها من المؤسسة في الإجازات والعطلات الرسمية.