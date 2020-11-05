120 ألف طن رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 2 سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 2 سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8364 طن تشمل: 1200 طن زيت و الـ1455 طن يوريا و5058 طن رمل، و400 طن أسمنت و251 طن منتجات معدنية طبية.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33338 طن تشمل: 6156 طن قمح و824 طن خشب زان، و1800 طن خردة و5558 طن فول و19000 طن ذرة، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 763 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات "بطاطا و بطاطس"، وحاصلات زراعية "فول وذرة وبصل وحبة البركة وريحان وشمر وكتان ولب سوبر"، وفواكة "فراولة"، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب وسنغافورة وألمانيا وأمريكا وسلوفينيا والصين وهولندا وإيطاليا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 850 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2326 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 120067 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33073 طنًا.

وغادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1302 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 4305 شاحنة منها 636 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40919 من البضائع العامة.