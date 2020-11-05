محافظ دمياط توجه برفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات النواب

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها الى كافة الأجهزة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى، وإتمام جميع التجهيزات قبل بدء انتخابات مجلس النواب المصري، المقرر انعقادها يومي 7،8 من نوفمبر القادم.

وأصدرت محافظ دمياط حزمة من التوجيهات، بينها المرور المستمر على الشوارع المؤدية للمقار الانتخابية، ورفع كافة الإشغالات بمحيطها لتحقيق السيولة المرورية، وتخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات وكراسي متحركة لتسهيل عملية التصويت على كبار السن ومتحدي الإعاقة وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لمراكز الاقتراع وتكثيف حملات النظافة.

وكلفت "عوض" قطاع الكهرباء بتوفير وسيلة إضاءة تبادلية للمقر الانتخابي وتدبير مولدات ديزل لمصدر الكهرباء الرئيسي، كما وجهت مديرية الصحة ومرفق الإسعاف بتغطية الدوائر الانتخابية بسيارات إسعاف مزودة بأطقم طبية وكافة الاحتياجات المطلوبة لمجابهة أي طوارئ، مؤكدة على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإصلاح أي أعطال لضمان عدم انقطاع المياه بالمقار الانتخابية.

وفي سياق متصل ناشدت محافظ دمياط جموع المواطنين بالمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أنه واجب وطني على جميع أبناء مصر.

ويخوض 12 مرشحًا حزبيًا من أصل 88 مرشحًا ومرشحة، الانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط في الدائرتين الأولى والثانية، حيث يخوض المنافسة بدائرة دمياط 40 مرشحًا ومرشحة بينهم 6 مرشحين عن أحزاب و48 مرشحًا يخوضون المعركة من بينهم 6 ممثلين عن أحزاب و42 مستقلين.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ4 مرشحين، وهم: "أيمن يوسف رخا، محمد الماشطة عن دائرة دمياط ومجدي البساطي وسمير التلباني بدائرة كفر سعد".

فيما دفع حزب الشعب الجمهوري بكلا من: "محمد سامي سليمان بدائرة دمياط ومحمد قابيل البنا بدائرة كفرسعد"، بينما دفع حزب الوفد بكلا من "سامي بلح وعليوة السري ابن قرية البصارطة، والذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى"، فيما دفع حزب الحرية بكلا من: "عوض العلمي صياد لؤلؤ، خالد سعيد عقيد بالقوات المسلحة على المعاش.

ودفع حزب المصريين بـ"وليد عبد الهادي وعصام صبري بشتو" عن دائرة كفر سعد.

ويخوض الانتخابات البرلمانية 88 مرشحًا في محافظة دمياط، من بينهم 10 سيدات، وتعد تلك هى المرة الأولى التى تخوض فيها هذا العدد من السيدات سباق الترشح في المحافظة، 8 منهن عن الدائرة الأولى واثنتين عن الدائرة الثانية وجميعهن مستقلات.