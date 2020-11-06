حظك اليوم الجمعة 6-11-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القيادية، كما أنّه يتطلع إلى أن يكون دائما في المقدمة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تنافر القمر والمشتري في منزلي الصحة يجعلك تشعر بالإرهاق سريعا وعليك أن تنتبه لصحتك وتنظم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تبحث عن مساحة من الحرية وعدم الالتصاق، واهتم بعدم الحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.