حظك اليوم الإثنين 2-11-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:26 ص | الإثنين 02 نوفمبر 2020
برج الأسد
مولود برج الأسد يسعى دائما كي يكون في المقدمة، ما يجعله قائدا في عمله وفي حياته الشخصية والاجتماعية، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.
حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني
القمر في منزل المشروعات يدفعك نحو التخطيط لمشاريع وأعمال وتعطي لذلك الأولوية.
حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي
رغم الضغوط.. تعدك الأفلاك بأوقات عاطفية حلوة ويجذبك الالتحام بالأصدقاء وتهتم بدعمهم ومشاركتهم.
ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.