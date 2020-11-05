الأرصاد عن "شاهقة المتوسط": تسحب المياه والأسماك للسماء ولم تحدث بمصر

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الحديث حول حدوث شاهقة بالإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، حيث حدثت الشاهقة داخل البحر المتوسط، ولكن ليست بالإسكندرية، وكان بإمكان سكان الإسكندرية أن يروا هذه الشاهقة بشكل جيد، شارحا أن السحب الرعدية التي أدت لحدوث هذه الظاهرة كانت بعيدة تماما عن الحدود وكانت على الحدود الملاحية لمصر وهي غير مؤثرة تماما على الإسكندرية أو سواحلنا.

وأضاف شاهين، خلال حديثه مع ميرنا عادل مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الظاهرة تحدث حينما تنخفض قاعدة السحابة بشكل كبير من سطح الأرض أو من سطح المياه مثلما حدث، وفي هذا الوقت تكون قاعدة السحابة الرعدية تسبب مثل تلك الظاهرة، ويكون هناك عمود متصل بين السحابة وسطح المياه وتكون هناك تيارات صاعدة وتيارات هابطة من الهواء الشديد، فالتيارات الصاعدة تجذب كميات من المياه الموجودة في البحر للسحابة، وقد يحدث في ذلك الوقت سحب للأسماك من البحر كما يحدث في الدول الأخرى، والتيارات الهابطة من السحابة لسطح المياه.

وتابع شاهين أنه إذا كانت هذه السحابة على سطح المياه يكون الهبوط الحاد للهواء مسبب لعاصفة على المنطقة مثلما حدث في جمصة في عام من الأعوام السابقة، مما أدى لتكسير المحلات والعديد من البيوت التي كانت متواجدة على الشاطئ.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" مقاطع فيديو تظهر لحظة تكون "شاهقة مائية" في الإسكندرية، مؤكدةً أن هذه الظاهرة هي سبب سقوط الأمطار الغزيرة على المدينة.

ووفقاً لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، تُعد "الشاهقة المائية" ظاهرة طبيعية تتكون غالباً عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة، ما ينتج عنه عمود دوَّار من هواء وضباب مشبعين بالمياه.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن عمود الماء يعتبر أقل كثافة من الإعصار، حيث يجري سحب ماء البحيرة أو البحر إلى أعلى، حتى قاعدة العمود الدوَّار، وتسبب بعض الأعمدة المائية رياحاً شديدة، قد تصيب السفن بالضرر، ولكن بعضها الآخر لا يضرُّ.