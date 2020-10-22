نيسان تكشف النقاب عن Magnite الـSUV الجديدة كليا

كشفت نيسان اليوم، النقاب عن سيارتها Magnite SUV الجديد، وتجمع السيارة الجديدة بين الأداء القوي والتصميم الخارجي المذهل.

كما تشتمل السيارة، على العديد من التقنيات المتقدمة التي تساعد السائقين على التعامل مع أي بيئة حضرية.

ومن المقرر طرح النموذج للبيع في الهند في أوائل العام المقبل وفي أسواق أخرى لاحقًا.

وتم تصميم Nissan Magnite في اليابان، وقد تصينعها لتناسب المتطلبات والتطلعات الفريدة للعملاء في جميع أنحاء الهند، بفضل شكلها الخارجي الجريء والمقصورة الداخلية الفسيحة ومحركها القوي المزود بشاحن توربيني وتكنولوجيا الأمان المتقدمة.

وتوجد ف يالسية حزمة الإضاءة الأمامية LED بالكامل على مصابيح تشغيل نهارية ملحوظة على شكل حرف L تقع أسفل مصباح LED الأمامي النحيف الأنيق، والذي يتماشا جنبًا إلى جنب مع الشبك الأمامي الذي يتميز بشعار نيسان الجديد.

ومن الداخل، يتضمن التصميم الواسع موضع جلوس مرتفع ومساحة واسعة للكتف بين السائق والراكب الأمامي، وتنضم شاشة تعمل باللمس للمعلومات والترفيه مقاس 8 بوصات مع Apple CarPlay و Android Auto إلى شاشة أداة الترانزستور الرقيقة مقاس 7 بوصات من الفئة الأولى في فئتها لإضفاء إحساس رائع.

يتم تشغيل نيسان Magnite بمحرك توربيني جديد بالكامل سعة 1.0 لتر ، وهو أحد أقوى المحركات في فئتها، صُممت Nissan Magnite للمغامرات الحضرية، وتتميز بخلوص أرضي يبلغ 205 ملم، وتقنية Hill Start Assis ، وألواح انزلاقية للمصد الأمامي والخلفي فضية، وقضبان سقف وظيفية.

وتعمل تقنية شاشة الرؤية الشاملة 360 درجة من نيسان على تعزيز السلامة من خلال المساعدة في تحديد العوائق حول السيارة.

لضمان قدرتها على التعامل مع الظروف القاسية على أي طريق، تم اختبار Nissan Magnite في أرض نيسان Tochigi Proving Ground في اليابان ، حيث تم وضع سيارات مثل Nissan GT-R و Nissan Ariya Crossover EV القادمة في خطواتها.