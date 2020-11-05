جامعة بنها تكرم أبطال أكتوبر في حفل بذكرى النصر

شهد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها احتفالية كبري، اليوم، بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات وطلاب الجامعة.

ووجّه رئيس الجامعة التحية لأبطال حرب أكتوبر وشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، مؤكدًا أن عيد القوات المسلحة الذي يتزامن مع انتصار أكتوبر، من أهم الاعياد القومية في مصر، لأننا نتعلم منها التخطيط والمثابرة والعمل الجماعي والاجتهاد من أجل الوصول إلى هدف أسمى لذلك يجب علي كل فرد أن يؤدي دوره في المجتمع بجد واجتهاد من أجل تحقيق النجاح.

وخلال الحفل كرّم رئيس الجامعة اللواء مهندس حسين مسعود، الذي تولى عدة مناصب، منها وزيرا للطيران المدني، واللواء بحري نبيل عبد الوهاب، بطل عملية إيلات، واللواء مهندس محمد ربيع، الملقب بمهندس الصواريخ، والبطل المقاتل هنيدي مهدي أبو شريف الذي قام بأسر أول جندي اسرائيلي في حرب الاستنزاف والبطل المقاتل أحمد إدريس صاحب شفرة المعركة، و البطل المقاتل قبطان محمود سعد، أحد أبطال تدمير الحفار الإسرائيلي، والبطل المقاتل، دكتور كيميائي محمد نور، بطل معركة كبريت، والبطل المقاتل علي عبد الغني، الذي كان ضمن فريق تدمير المدمرة إيلات.

وفي وقت سابق افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر تحت عنوان "القانون والأمن المائي المصري نحو رؤية شاملة لحماية مواردنا المائية".