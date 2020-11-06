طقس الجمعة بارد ليلا على القاهرة والصغرى 18

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة ، إذ يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، تكون الرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، ومتوقع وجود طقس معتدل على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس بارد على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة جنوب الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار

ويتوقع خبرائ الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وخفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من شمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 18

الإسكندرية 24 20

وداي النطرون 24 19

طنطا 24 19

شبين الكوم 24 18

دمنهور 24 19

بلطيم 24 19

مطروح 23 19

السلوم 24 18

سيوة 25 14

بورسعيد 24 18

دمياط 24 19

الزقازيق 25 19

المنصورة 24 19

الإسماعيلية 26 18

السويس 25 19

العريش 26 20

رفح 24 20

رأس سدر 26 18

نخل 23 12

نويبع 25 21

طابا 25 21

كاترين 19 10

الطور 26 19

شرم الشيخ 28 24

الغردقة 29 23

مرسى علم 29 23

الفيوم 25 18

بني سويف 25 18

المنيا 25 18

أسيوط 26 18

سوهاج 27 18

قنا 27 19

الأقصر 28 19

أسوان 29 20

إدفو 29 20

أبوسمبل 29 20

الوادي الجديد 28 17

شلاتين 30 23

أبورماد 28 24

حلايب 28 25

رأس حدرية 28 25