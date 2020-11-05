آخر أخبار مصر.. أمطار خفيفة وعودة 140 ألف أسرة لتكافل وكرامة

يحرص كثير من المواطنين على الاطلاع على آخر أخبار مصر بشكل يومي، وأهم وأبرز القرارات التي يتم اتخاذها على مدار اليوم، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، آخر أخبار مصر اليوم، كالتالي:

إدراج 140 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة بعد استرجاعهم

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، استبدال بطاقة تكافل وكرامة، ببطاقات ميزة، لنحو 3.5 مليون، من خلال تعاون لبنك ناصر مع البنك المركزي المصري.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى إعادة 140 ألف أسرة لبرامج تكافل وكرامة، بعد أن قدموا التظلمات الخاصة بهم، وذلك بعد منعهم من الحصول على المعاش الشهري الخاص بهم من برنامج تكافل وكرامة، وفتح مركز للتظلمات للتأكد من دقة الأوراق وتسجيل البيانات.

انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة ومتوسطة الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، إذ متوقع أن يسود طقس لطيف نهارا بارد للبرودة ليلا، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وأوضحت الهيئة عبر الموقع الرسمي الخاص بها، ووفقا لتوقعات خبراء الطقس، أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة يومي الجمعة والسبت والأحد بمناطق متفرقة، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

للقضاء على الديدان المعوية.. الصحة تطلق حملة قومية

تطبق وزارة الصحة والسكان حملة قومية تستهدف بها طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر بالمجان، على أن تبدأ يوم 8 وتستمر حتى 19 نوفمبر الحالي، للقضاء على الديدان المعوية، ومن أعراضها الشعور بآلام في البطن مع الشعور بالقيئ والإسهال.