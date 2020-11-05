"دمياط الجديدة بلا أمية".. مبادرة جامعية لتعليم الكبار

عقد الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اجتماعًا، اليوم، مع ناصر محمد، رئيس هيئة تعليم الكبار، في حضور الدكتور عبد الحميد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد حسن جمعة، منسق عام الجامعة لمحو الأمية وتعليم الكبار، في إطار الشراكة المثمرة بين الجامعة والجهاز التنفيذي لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وناقش الاجتماع مبادرة "دمياط الجديدة مدينة بلا أمية"، وتُعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في الجامعات المصرية وتستهدف الإعلان عن مدينة دمياط الجديدة مدينة بلا أمية بحلول أبريل 2021 بمشاركة طلاب الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن مدينة دمياط الجديدة ستكون بداية المبادرة باعتبارها المدينة الحاضنة لحرم الجامعة، على أن تستمر المبادرة تباعًا بمختلف المدن والمراكز والقرى التابعة للمحافظة.

جدير بالذكر أن الجامعة بذلت جهودًا عديدة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وساهمت هذه الجهود في حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في دورة يوليو 2020، وحصلت الجامعة على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في دورة 2018/2019.

ونظمت جامعة دمياط في وقت سابق احتفالية كبرى لاستعراض جهودها فى محو الأمية وتعليم الكبار كما تم استعراض جهود جامعة دمياط في مجال محو الأمية وتعليم الكبار والاحتفاء باحتلالها المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في العام الجامعي وأعلن رئيس الجامعة عن مبادرة الجامعة بعنوان "محو أميتهم حياة .. معًا نستطيع" داعيًا كل كليات الجامعة للتنافس الشريف فيما بينها تفعيلا للمبادرة".