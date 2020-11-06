الغربية: 661 مقرا انتخابيا جاهزون لاستقبال 3 ملايين و450 ألف ناخب

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن جاهزية محافظة الغربية لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية يومي 7 و 8 نوفمبر.

وقام المحافظ على مدار يومين بعدة جولات، تفقد فيها جميع مقار مبيت قوات التأمين في جميع أنحاء المحافظة، وذلك للاطمئنان على توفير كل سبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين.

كما أكد المحافظ على جاهزية 1159 لجنة بـ 661 مقرا انتخابيا لاستقبال الناخبين، والمقدر عددهم بـ 3 ملايين و450 ألفا و331 ناخبا.

وأضاف المحافظ، أنه قد تم تجهيز 944 مدرسة و155 معهدا أزهريا و23 مركز شباب، و15 وحدة صحية، و6 وحدات محلية، ووحدتين اجتماعيتين، وثلاث مقار تابعة للري والزراعة، بجميع الإمكانيات التي تسهل على المواطنين عملية التصويت.

كما ناشد المحافظ جميع المواطنين بالنزول للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، للتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم وإرسال صورة للعالم أن مصر قادرة على تنفيذ هذه الانتخابات مهما كانت التحديات.