التنبؤ بالفيضان: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية السبت والأحد

توقع مركز التنبؤ بفيضان النيل سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وتمتد لأجزاء متفرقة من محافظات الوجه البحري وشمال سيناء، موضحا أنّ النتائج الأولية تشير إلى توقعات بسقوط أمطار قد تكون غزيرة يومي السبت والأحد المقبلين على السواحل الشمالية الغربية.

وأعلن المركز توقعاته بشأن سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، موضحا أنّ شدتها تقل على السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحري وشمال سيناء والقاهرة، وقد تصل إلى شمال الصعيد.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، حالة الطوارئ بين قطاعات ومصالح الوزارة، لمتابعة الموقف المائي وآلية التعامل مع موسم السيول الحالي، وجرى تكليف رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين والجهات المحلية، واتخاذ الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب، بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وجرى تشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف لأقل منسوب ممكن، وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر، مع استمرار المرور والمتابعة الدورية على جسور المصارف، والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم النقاط الضعيفة على المصارف.

وأصدرت قطاع المياه الجوفية تقريرا يتضمن كميات المياه التي جرى حصادها إثر موجة الأمطار والسيول التي تعرضت لها البلاد الأول من نوفمبر، موضحا أنّ منشآت الحماية من مخاطر السيول والتي نفذتها وزارة الري في البحر الأحمر وسيناء، ساهمت في حماية المدن والطرق من أخطار السيول بصورة كبيرة.

وأوضح البيان أنّ إجمالي كميات المياه التي جرى حصادها أمام مختلف السدود وفي البحيرات في مناطق نويبع وطابا وأبورديس ودهب وسانت كاترين وطور سيناء، بلغت نحو 8 ملايين و227 ألف متر مكعب، إضافة إلى حصاد كميات من مياه الأمطار في البحر الأحمر بإجمالي 160 ألف متر مكعب في بحيرة وادي حواشية في رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

ولفت إلى أنّ مشروعات حماية مدينة نويبع ساهمت في حماية الإستثمارات المختلفة في المدينة، من خلال الاستفادة من 3 بحيرات و4 سدود بكميات بلغت 7 ملايين و520 ألف متر مكعب من المياه، وتوزعت باقي كميات المياه البالغة 707 ألف متر مكعب من المياه على السدود والبحيرات في طابا وأبورديس والطور وسانت كاترين.