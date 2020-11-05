زملاء الطبيب المتهم بفعل فاضح في ميكروباص بالشرقية:"مذهولين من الاتهام"

أعرب عدد من أطباء مستشفى الزقازيق الجامعي عن اندهاشهم من الاتهام الموجه لزميلهم الدكتور "ع" بشأن ارتكابه فعلا غير أخلاقي داخل ميكروباص، مؤكدين أنه معروف بالسمعة الحسنة والأخلاق الحميدة.

واستبعد الدكتور "مينا.ج" طبيب باطنة عامة بمستشفي الزقازيق الجامعي صحة الاتهام الموجه لزميله، مشيرا إلى أنه يعرفه منذ 6 سنوات وطوال هذه الفترة لم ير منه سوى حسن الخلق.

وأضاف أنه يعمل معه بشكل متواصل في مجموعة واحدة منذ 3 شهور وطوال هذه السنوات لم يبدر منه أي سلوك مشين أو معيب واتسم تعامله مع زملائه بالاحترام كما أنه كان معروفا بطيبته الزائدة وعند مطالبته بعمل مضاعف يؤديه دون ملل أو تضجر.

وأردف: "أنا طبيب قبطي وكنت ألاحظ مدى التزام زميلنا وتدينه فهو كان حريصا على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، ويكاد لا ينظر إلى الطبيبات أو الممرضات أثناء التعامل معهن.. أنا مذهول من الاتهام الموجه له، ولو لم أكن أعرفه جيدا ما تحدثت عنه ولكني تعاملت معه كثيرا وما عاهدته إلا خلوقا وحسن التصرف والسلوك".

وتابع :"هو شخص خجول بطبعه ويخشي ارتكاب هذا الفعل حتى في خلوته فكيف يتهم بارتكاب هذا الفعل داخل ميكروباص ممتلئ بالركاب من ناحية كما أن الفترة الزمنية لا تتعدى 3 أو 4 دقائق.. هو لم يتحرش بالفتاة أو يلمسها حسب قولها.. وإذا افترضنا أن الاتهام صحيحا فعلميا يمكن للشخص أن يحتلم في الصباح وهذا ليس جريمة هو مجرد شيء لا إرادي.. وهذا إذا كان الاتهام صحيحاً ". وأكمل :"الاتهام الموجه له لا يصدقه عقل فهو كان متوجها لمباشرة عمله في العناية المركزة فكيف سيقدم على ارتكاب مثل هذا الفعل وفي هذا المكان وفي هذا الوقت القصير".

وأضافت الدكتورة "هـ. ا " طبيبة باطنة أنها تعرف الطبيب منذ 7 سنوات ولم تلاحظ عليه أي سلوك مشين فمثلا لم يعاكس أي ممرضة أو طبيبة ولو حتى بمجرد النظر، وقالت الدكتورة "ف. ع" طبية أطفال: "شهادة أحاسب عليها أمام الله لم أشاهد أي سلوك مشين أو غير سوي من زميلنا.. لم يكن حتى يتحدث مع أي زميلة ويخجل عند التعامل مع أي فتاة وتعاملت معه لمدة عام في العمل وهو حسن الخلق واعتبره مثل أخي وإذا تحدثت معه لم يرفع عينه للنظر لي".

واردفت: "هو معيد ويمكن أن يعمل أسبوع كامل بدون راحة وينام ساعات قليلة جدا ويمكن أن يكون قد غافله النوم إذا صح اتهام الفتاة" وأكملت:" أما ما يقال عن ارتكابه هذا الفعل قاصدا فهو من الأمور المستحيلة ولا يمكن تصديقها ودليل على ذلك قول الفتاة أنه لم يتحرش بها أو يلسمها فإذا كان شخص سيئ كان تحرش بها أو كان دافع عن نفسه وسط الناس بتبجح دون أن يسمح لهم بأن يعتدوا عليه" واختتمت حديثها قائلة: "يشهد الجميع أنه خلوق وخدوم ومحبوب من الجميع ".

ولفت الدكتور "م. ع" طبيب باطنة بمستشفي الأحرار التعليمي إلى أنه يعرف زميلهم منذ 7 سنوات في الدراسة وسنة امتياز وسنة تكليف وكان أفضلهم علما وخلقا والأول على الدفعة "وتابع: "أنا مصدوم من الاتهام الموجه له".

أما الدكتور "ع. س" طبيب باطنة بمستشفي الزقازيق الجامعي، أكد أن الطبيب "ع" التحق بالعمل فعليا في المستشفى منذ نحو 4 أو 5 أشهر وطوال هذه الفترة لم يبدر منه أي سلوك مشين وعرف عنه حسن الخلق والانضباط في مواعيد العمل.

كان اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي قسم ثاني الزقازيق بلاغا بقيام طالبة بكلية الطب بجامعة الزقازيق وسائق بالتحفظ على شخص في أحد الشوارع العامة ناحية مستشفى المبرة بمدينة الزقازيق واتهامه بالقيام بارتكاب فعل غير اخلاقي داخل ميكروباص.