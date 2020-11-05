أمريكا تسجل أعلى إصابة يومية في تاريخها بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يقرب من 108 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت جامعة "جونز هوبكنز"، التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية والمحلية ومن وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، إن مرض كوفيد-19، تسبب بوفاة 1097 شخصا خلال اليوم الماضي، وهو رقم قياسي في الزيادة اليومية منذ بداية الوباء، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وبحسب معطيات الجامعة، سجل الأطباء في الولايات المتحدة 102831 حالة إصابة جديدة بهذا الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية. وفي نهاية أكتوبر، تم تسجيل الرقم القياسي السابق في الولايات المتحدة، حوالي 99.3 ألف حالة.

وبشكل إجمالي، تم تسجيل 9,806,879 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وتوفي أكثر من 239,891 ألف مريض، تم تأكيد إصابتهم بالمرض.

توجه ملايين الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع، يوم الثلاثاء الماضي، من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، والتي تجرى بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن وسط مخاوف من أن يؤدي الاصطفاف في طوابير إلى زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

تعهد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن بتوفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد مجانًا "للجميع" في حال فوزه بالانتخابات، وذلك في إطار خطته الوطنية لمكافحة الوباء.

وأكّد بايدن، في خطاب استعرض فيه خطته لمكافحة الفيروس، قبل 11 يومًا من موعد الانتخابات حسبما نقلت قناة "الحرة" الامريكية اليوم السبت - أنَّه "فور توافر لقاح آمن وفعال، فإنَّه يجب أن يتاح مجانًا للجميع، سواء كان لديهم تأمين أم لا".

وتعهد بايدن في حال فوزه بأن يضع "على الفور" استراتيجية وطنية "للتغلب على الفيروس" والعودة إلى الحياة الطبيعية. وهو عازم في هذا الإطار على استشارة حكام الولايات الخمسين خلال الفترة الانتقالية، قبل تنصيبه في 20 يناير في حال فوزه، حسب قوله.

وذكر بايدن، أنَّه بمجرد وصوله إلى السلطة، سيدعو الكونجرس على وجه الخصوص إلى التصويت على قانون لتمويل مكافحة فيروس كورونا، وسيفرض وضع الأقنعة في المباني الفيدرالية ووسائل النقل بين الولايات.