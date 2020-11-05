بمشاركة 1500 شاب وفتاة.. ماراثون للمشي بعنوان: "انزل شارك" في الدقهلية

نظمت إدارة الشباب والرياضة بمدينة أجا في الدقهلية "ماراثون للمشي" اليوم، تحت شعار "انزل شارك" بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومركز ومدينة أجا، لحث المواطنين علي المشاركة في انتخابات مجلس النواب يومي السبت والأحد المقبلين.

انطلق الماراثون من أمام كوبري "أجا العلوي" وانتهى أمام إدارة شباب أجا، بحضور الدكتور محمد رمضان، مدير عام الإدارة العامة للرياضة، ورحاب المزين رئيس المدينة، والعميد طارق الشحات، مأمور مركز الشرطة، وعماد الدوماني مدير عام التربية والتعليم ورؤساء أقسام الرياضة والشباب بإدارة شباب أجا وجميع مراكز الشباب.

ورفع المشاركون لافتات مكتوبًا عليها "انزل.. شارك علشان مصر الحديثة" و"صوتك أمانة.. كن إيجابي" وجرى تأمين الماراثون من البداية إلى النهاية بعناصر من الشرطة وسيارات الإسعاف، وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

ويبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، 4 ملايين و352 ألفًا و87 ناخباً، وتجرى الانتخابات في 10 لجان عامة، تضم 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية، ويتنافس 351 مرشحاً، في 10 دوائر انتخابية، على 21 مقعداً فردياً، وبالنسبة لنظام القائمة، تضم الدقهلية 17 مقعداً من ضمن مقاعد الدائرة الأولى، التي تتكون من 100 مقعد، موزعة على 6 محافظات، وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، ويتنافس عليها قائمتا "القائمة الوطنية في حب ومصر" و"قائمة تحالف المستقلين".