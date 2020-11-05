نهى بكر: مصر تسير في طريق التنمية بغض النظر عن رئيس أمريكا القادم

قالت الدكتورة نهى بكر استشاري في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الموقف محتدم جدًا في الولايات الأمريكية إذ تشهد تطبيق النظام البريدي لأول مرة، كما أن الانتخابات بشكل عام تشهد أعلى نسبة مشاركة بين الأمريكيين، لأنها استفتاء على نمط سياسة ترامب.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن ترامب رئيس غير تقليدي وغير نمطي، وقال إنه إن لم يفز بالانتخابات فإنها ستكون مزورة، كما أن المجتمع الأمريكي يعيش حالة من الاستقطاب لم يشهدها منذ عقود.

وتابعت: "منذ الحرب الأهلية الأمريكية لم يشهد المجتمع الأمريكي هذه الحالة من الاستقطاب، وكل هذه الأمور تزود من عمليات استخدام المال السياسي بشراهة، كما أن المناظرة الأولى شهدت حوارًا متدنيًا بشدة، وعمومًا فإن المشهد كله ملتبس بحكم وضع أزمة كورونا والرئيس غير النمطي وحالة الاستقطاب شديدة، وعمومًا فقد نرى عنفًا وقد يكون موسعًا".

وأردفت: "أتوقع حدوث عنف وبخاصة من أنصار ترامب"، مشيرًا إلى أن "جو بايدن" تبقى له 6 أصوات من المجمع الانتخابي ليفوز بالانتخابات، لافتةً إلى أن ترامب تعامل مع أزمة كورونا لم يكن سريعًا وهو ما تزامن مع عنف جهاز الشرطة مع الملونين وعدم نجاحاته في ملفات متعددة.

وأشارت، إلى أن مصر دولة قوية تتبع سياسة خارجية منذ عام 2013 تعددت فيها التحالفات مع الجميع، كما أن الرئيس الأمريكي أيًا كان يعلم قدرها ودورها، وفي جميع الأحوال ستستكمل مصر جميع خططها في التنمية، كما أن مصر تحترم أي رئيس وتشرح له بدبلوماسية عريقة الوضع السياسي فيها.